Школу в Листвянке из-за коронавируса закрыли на карантин





По информации пресс-службы администрации Иркутского района

На карантин закрыта школа в посёлке Листвянка с 22 сентября 2020 года. Решение об этом принято после того, как у одного из учителей выявили COVID-19.- Для предотвращения случаев заражения детей принято решение организовать дистанционное обучение листвянских школьников, - рассказал начальник управления образования администрации Иркутского района Роман Зарипов.Карантин продлится 14 дней.Во всех учебных учреждениях Иркутского района организован ежедневный мониторинг. Всем посетителям детских садов и школ проверяют температуру. Помещения регулярно проветривают, используют рециркуляторы и бактерицидные облучатели. Работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, а также обслуживающего персонала организована с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток.