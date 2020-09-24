Школу в Листвянке из-за коронавируса закрыли на карантин

Коронавирус выявили у учителя
На карантин закрыта школа в посёлке Листвянка с 22 сентября 2020 года. Решение об этом принято после того, как у одного из учителей выявили COVID-19.
- Для предотвращения случаев заражения детей принято решение организовать дистанционное обучение листвянских школьников, - рассказал начальник управления образования администрации Иркутского района Роман Зарипов.
Карантин продлится 14 дней.
Во всех учебных учреждениях Иркутского района организован ежедневный мониторинг. Всем посетителям детских садов и школ проверяют температуру. Помещения регулярно проветривают, используют рециркуляторы и бактерицидные облучатели. Работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, а также обслуживающего персонала организована с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток.
По информации пресс-службы администрации Иркутского района
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