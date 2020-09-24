Медики Бурятии поделились лайфхаком ношения маски

Публикация от неврологи_03 (@rkb_neurology_03) 22 Сен 2020 в 11:46 PDT

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- Меняйте маски каждые 2 часа. Берегите себя, - подписали ролик медики.

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