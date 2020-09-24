Медики Бурятии поделились лайфхаком ношения маски

Медики регионального сосудистого центра республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ поделились лайфхаком, как не забыть вовремя сменить защитную маску. Короткий ролик они выложили в соцсети.
Под ритмичную музыку сотрудница показывает на надпись с краю маски. На ней указано рекомендуемое время ношения – два часа, и период времени, до которого можно её носить. Сначала это с 8 до 10, потом с 10 до 12 и так далее.
- Меняйте маски каждые 2 часа. Берегите себя, - подписали ролик медики.
В комментариях врач призвал распространить видео по Сети. Также она рассказала о некоторых своих пациентах.
- На приём часто приходят пенсионеры, у которых визуально купленная когда-то маска - это шероховатый клочок. Такая маска - сама источник инфекции, а не защита от неё, - отметила подписчица страницы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с прошлой недели вернули повсеместное ношение масок в связи со всплеском коронавируса. Число случаев заражения на сегодня составляет 6607 (+68 за сутки).