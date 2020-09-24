В сельскохозяйственной академии проводят эксперимент
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В Бурятской государственной сельскохозяйственной академии проходит эксперимент по выращиванию клубники и карпов по новой экотехнологии – аквапонная установка.
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- В бассейн запустили мальков карпов и соединили его с системой труб и насосов, в которую поместили саженцы клубники. Рыбы в процессе жизнедеятельности выделяют органические удобрения, загрязнённая вода с помощью насосов подаётся к растениям. Те очищают воду, потребляя удобрения, и она вновь стекает в аквариум. Система сама обеспечивает себя всем необходимым, - сообщили в пресс-службе БГСХА.
Эксперимент ещё продолжается. Меж тем, клубника дала первые ягодки.
В Улан-Удэ клубнику выращивают вместе с карпами
Общество, Фото:
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