 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 сентября

23 сентября

Популярное

В Улан-Удэ клубнику выращивают вместе с карпами

В Улан-Удэ клубнику выращивают вместе с карпами
Общество,  Фото:БГСХА
В сельскохозяйственной академии проводят эксперимент

В Бурятской государственной сельскохозяйственной академии проходит эксперимент по выращиванию клубники и карпов по новой экотехнологии – аквапонная установка.

- В бассейн запустили мальков карпов и соединили его с системой труб и насосов, в которую поместили саженцы клубники. Рыбы в процессе жизнедеятельности выделяют органические удобрения, загрязнённая вода с помощью насосов подаётся к растениям. Те очищают воду, потребляя удобрения, и она вновь стекает в аквариум. Система сама обеспечивает себя всем необходимым, - сообщили в пресс-службе БГСХА.

Эксперимент ещё продолжается. Меж тем, клубника дала первые ягодки.
БГСХА ягодные культуры рыба
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ушёл из жизни директор ЗАО «Иркутские семена»
Ушёл из жизни директор ЗАО «Иркутские семена»
Общество, 24.09.2020
Юрий Ширяев внёс большой вклад в развитие агропромышленного комплекса
В Бурятии первоклассники помогали убирать мусор в лесу
В Бурятии первоклассники помогали убирать мусор в лесу
Общество, 24.09.2020
Дети и лесники собрали 200 кг мусора в лесу
В новом здании школы №40 в Улан-Удэ монтируют окна
В новом здании школы №40 в Улан-Удэ монтируют окна
Общество, 24.09.2020
Новая школа решит проблему трёхсменности
Медики Бурятии поделились лайфхаком ношения маски
Медики Бурятии поделились лайфхаком ношения маски
Общество, 24.09.2020
Врачи сняли интересный ролик на эту тему
В Улан-Удэ клубнику выращивают вместе с карпами
В Улан-Удэ клубнику выращивают вместе с карпами
Общество, 24.09.2020
В сельскохозяйственной академии проводят эксперимент
Известный тренер Ольга Буянова стала почётным гражданином Иркутской области
Известный тренер Ольга Буянова стала почётным гражданином Иркутской области
Общество, 24.09.2020
Среди воспитанниц Ольги Буяновой Оксана Костина, Дарья Дмитриева, Наталья Липковская
В улан-удэнской колонии учили собирать кубик Рубика
В улан-удэнской колонии учили собирать кубик Рубика
Общество, 24.09.2020
Как оказалось, это не так уж и сложно
Худрук Русского драмтеатра: «В октябре театры Улан-Удэ не откроют»
Худрук Русского драмтеатра: «В октябре театры Улан-Удэ не откроют»
Общество, 24.09.2020
Театры пустуют без зрителя уже седьмой месяц
В Бурятии откроют ступу Семи чудес
В Бурятии откроют ступу Семи чудес
Общество, 24.09.2020
На её возведение ушло более полумиллиона рублей
В Бурятии появился Viber-бот по культуре
В Бурятии появился Viber-бот по культуре
Общество, 24.09.2020
Это помощник в поиске информации о культуре Бурятии
Бурятский митрополит Иосиф рассказал об отношении к соцсетям
Бурятский митрополит Иосиф рассказал об отношении к соцсетям
Общество, 24.09.2020
Недавно назначенный Владыка рассказал о том, как относится к гаджетам, а также о том, что с собой привёз в Бурятию
Перепись покажет национальный состав Бурятии
Перепись покажет национальный состав Бурятии
Общество, 24.09.2020
По итогам переписи населения 2010 года, наиболее многочисленными национальностями стали русские и буряты
Жители Бурятии могут отправлять посылки по номеру телефона
Жители Бурятии могут отправлять посылки по номеру телефона
Общество, 24.09.2020
Услуга доступна в мобильном приложении Почты России
Жителям Бурятии советуют избегать тесного контакта в автобусах
Жителям Бурятии советуют избегать тесного контакта в автобусах
Общество, 24.09.2020
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии пошла на подъём

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^