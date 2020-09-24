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Худрук Русского драмтеатра: «В октябре театры Улан-Удэ не откроют»

Худрук Русского драмтеатра: «В октябре театры Улан-Удэ не откроют»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Театры пустуют без зрителя уже седьмой месяц

Художественный руководитель Русского драмтеатра имени Бестужева Сергей Левицкий поделился информацией, что в октябре театры в Бурятии не откроют.

- Сегодня пришла информация, что и в октябре театры Улан-Удэ не откроют. Это означает, что мы не увидим зрителя уже седьмой месяц подряд. Седьмой! Однако мы не теряем оптимизма, и зрителя, пусть и неместного, всё же встретим. 4 октября сыграем «Наводнение» для второй группы экспертов фестиваля «Золотая маска», а 19 октября вылетаем на гастроли в город Киров, где покажем пять спектаклей. По возвращении репетируем спектакль «Шведская семья» профессора Густафа», премьера которого намечена на 14-ое ноября. После полетим в Хабаровск на фестиваль театров Дальнего Востока, где 22 ноября закроем фестиваль спектаклем «Наводнение», - написал на своей странице в Facebook Сергей Левицкий.

Худрук театра добавил, что всё это время они не сидели на месте и успели провести творческую лабораторию «Территория РОСТа» и выпустить в её рамках два эскизных спектакля.

- Также в августе состоялась премьера (без зрителя) спектакля «Микрохи» режиссёра Алмаза Садриева для самых маленьких. А в сентябре вышла премьера (опять же без зрителя) «Калека с острова Инишмаан» режиссёра Антона Коваленко, - заключил он.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии по-прежнему действует запрет на все массовые мероприятия. Закрыты театры, кинотеатры, массажные салоны и СПА, а также точки общепита в торгово-развлекательных центрах.


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