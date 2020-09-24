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В Бурятии откроют ступу Семи чудес

В Бурятии откроют ступу Семи чудес
Общество,  Фото:предоставлено организаторами
На её возведение ушло более полумиллиона рублей

Завтра, 25 сентября, в селе Хилгана Баргузинского района Бурятии откроют ступу Семи чудес. В 10 часов субурган освятят ламы Баргузинского дацана, они также проведут молебен. В 12 часов состоится официальное открытие ступы.

Затем здесь будут организованы состязания по национальной борьбе бүхэ барилдаан и по разбиванию хребтовой кости һээр шаалган.


Верующим нужно с собой принести далга (мучное, сладкое, молочное), хадаки, хии-морины, сэржэм (чай, молоко, тарасун).

- В случае, если не сможете присутствовать, есть вариант отправить пожертвования на мобильный банк 89503927856 с подписью ХИЛГАНА (получатель Светлана Сергеевна Б.), - сообщили организаторы.

Ступа была возведена полностью на средства жителей сёл Хилгана и Борогол, а также уроженцев этих населённых пунктов. На строительство ушло свыше полумиллиона рублей.




буддизм ступа
 
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