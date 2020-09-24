В Бурятии появился Viber-бот по культуре

Это помощник в поиске информации о культуре Бурятии



Министерство культуры Бурятии создало роботизированный аккаунт в мессенджере Viber.



- Исследования компании «Яндекс» доказали, что подавляющее большинство населения Бурятии пользуется мессенджером Viber. Были проанализированы поисковые запросы россиян за 2019 год. Стали повседневностью чаты, куда включены как школьные классы и рабочие коллективы, так и одинокие пенсионеры. Минкульт, опираясь на цифры исследования, остановился на создании роботизированного помощника на базе популярного мессенджера, - отметили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Теперь гаджет в кармане поможет жителям быть ближе к 18 учреждениям культуры, подведомственным министерству. Это музеи, театры, библиотеки республиканского уровня, центры народного творчества и эвенкийской культуры, цирк, архив, филармонию и три образовательных учреждения.



Полезная информация собрана в 10 разделах. Можно узнать о COVID-19, увидеть новости на двух языках; задать вопрос или оставить отзыв; просмотреть документы министерства; уточнить контакты учреждений культуры и пр.



Пока функции робототизированного помощника доступны только в рабочее время.



Присоединиться можно, набрав в строке поиска в Viber запрос Минкульрб03.

