Это помощник в поиске информации о культуре Бурятии
Министерство культуры Бурятии создало роботизированный аккаунт в мессенджере Viber.
- Исследования компании «Яндекс» доказали, что подавляющее большинство населения Бурятии пользуется мессенджером Viber. Были проанализированы поисковые запросы россиян за 2019 год. Стали повседневностью чаты, куда включены как школьные классы и рабочие коллективы, так и одинокие пенсионеры. Минкульт, опираясь на цифры исследования, остановился на создании роботизированного помощника на базе популярного мессенджера, - отметили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Теперь гаджет в кармане поможет жителям быть ближе к 18 учреждениям культуры, подведомственным министерству. Это музеи, театры, библиотеки республиканского уровня, центры народного творчества и эвенкийской культуры, цирк, архив, филармонию и три образовательных учреждения.
Полезная информация собрана в 10 разделах. Можно узнать о COVID-19, увидеть новости на двух языках; задать вопрос или оставить отзыв; просмотреть документы министерства; уточнить контакты учреждений культуры и пр.
Пока функции робототизированного помощника доступны только в рабочее время.
Присоединиться можно, набрав в строке поиска в Viber запрос Минкульрб03.
В Бурятии появился Viber-бот по культуре
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