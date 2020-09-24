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В Бурятии переименуют психоневрологические интернаты

В Бурятии переименуют психоневрологические интернаты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Изменения коснутся четырёх медико-социальных учреждений

В Бурятии до конца 2020 года будут переименованы психоневрологические интернаты (ПНИ). В настоящее время подведомственными учреждениями министерства социальной защиты населения республики являются 4 учреждения.

Напомним, что минтруд рекомендовал отказаться от названия «психоневрологический интернат». Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

с 1 января 2021 года правила организации деятельности психоневрологических интернатов дополняются нормами, определяющими его задачи и функции, в том числе по уходу за страдающими психическими расстройствами, а также закрепляющими права и свободы проживающих в них граждан.

Они дополнены примерным положением о доме-интернате, нормами предоставления помощи на дому пациентам. Кроме того, учреждениям для людей с ментальными расстройствами рекомендуется исключить из своих названий слова «психоневрологический интернат». Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.


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