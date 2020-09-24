Изменения коснутся четырёх медико-социальных учреждений
В Бурятии до конца 2020 года будут переименованы психоневрологические интернаты (ПНИ). В настоящее время подведомственными учреждениями министерства социальной защиты населения республики являются 4 учреждения.
Напомним, что минтруд рекомендовал отказаться от названия «психоневрологический интернат». Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
с 1 января 2021 года правила организации деятельности психоневрологических интернатов дополняются нормами, определяющими его задачи и функции, в том числе по уходу за страдающими психическими расстройствами, а также закрепляющими права и свободы проживающих в них граждан.
Они дополнены примерным положением о доме-интернате, нормами предоставления помощи на дому пациентам. Кроме того, учреждениям для людей с ментальными расстройствами рекомендуется исключить из своих названий слова «психоневрологический интернат». Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
В Бурятии переименуют психоневрологические интернаты
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вакцинация пройдёт с сентября по ноябрь
Учения провели сотрудники иркутского и томского СОБР
Синоптики обещают шквалистый ветер, дождь и мокрый снег
Творческий коллектив необычным способом призвал носить маски
Сертификат от ООО «Озёрное» принял мэр города Игорь Шутенков
Михаил Асташов в сентябре завоевал пять золотых медалей чемпионатов России
Лекции будут вести российские писатели и поэты
Загадочные следы запечатлели на Хамар-Дабане
QR-коды с заданиями будут размещены на всех точках маршрута
Популярную песню «Old Town Road» исполнили на бурятском языке
Юрий Ширяев внёс большой вклад в развитие агропромышленного комплекса
Дети и лесники собрали 200 кг мусора в лесу
Новая школа решит проблему трёхсменности
Коронавирус выявили у учителя
Врачи сняли интересный ролик на эту тему