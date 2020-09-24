В Бурятии переименуют психоневрологические интернаты

Изменения коснутся четырёх медико-социальных учреждений



В Бурятии до конца 2020 года будут переименованы психоневрологические интернаты (ПНИ). В настоящее время подведомственными учреждениями министерства социальной защиты населения республики являются 4 учреждения.



Напомним, что минтруд рекомендовал отказаться от названия «психоневрологический интернат». Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.



с 1 января 2021 года правила организации деятельности психоневрологических интернатов дополняются нормами, определяющими его задачи и функции, в том числе по уходу за страдающими психическими расстройствами, а также закрепляющими права и свободы проживающих в них граждан.



Они дополнены примерным положением о доме-интернате, нормами предоставления помощи на дому пациентам. Кроме того, учреждениям для людей с ментальными расстройствами рекомендуется исключить из своих названий слова «психоневрологический интернат». Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.





