В Бурятии стартовал конкурс фанфиков по книге Владимира Митыпова

Произведения победителей будут рекомендованы для публикации



К 80-летию Владимира Гомбожаповича Митыпова в Бурятии объявлен конкурс фанфиков (любительских сочинений по мотивам популярных литературных произведений) по роману «Долина бессмертников». Участвовать могут авторы от 16 лет, проживающие в республике. Участие в конкурсе бесплатное.



Мероприятие проводится по следующим возрастным номинациям:

- от 16 до 25 лет включительно,

- от 26 до 35 лет включительно,

- от 35 лет и старше.



Победители будут награждены дипломами и ценными призами, участники — сертификатами. Произведения победителей будут рекомендованы для публикации в журналах «Байкал» и «Байгал».



Прислать творческие работы можно до 8 ноября. На конкурс принимаются только работы, предоставленные организаторам по электронной почте: dolina.bessmertnikov@mail.ru с пометкой «На конкурс фанфиков «Долина бессмертников». Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки Бурятии.



Возрастное ограничение 16+

