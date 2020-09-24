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В Бурятии стартовал конкурс фанфиков по книге Владимира Митыпова

В Бурятии стартовал конкурс фанфиков по книге Владимира Митыпова
Общество,  Фото:pixabay.com
Произведения победителей будут рекомендованы для публикации

К 80-летию Владимира Гомбожаповича Митыпова в Бурятии объявлен конкурс фанфиков (любительских сочинений по мотивам популярных литературных произведений) по роману «Долина бессмертников». Участвовать могут авторы от 16 лет, проживающие в республике. Участие в конкурсе бесплатное.

Мероприятие проводится по следующим возрастным номинациям:
- от 16 до 25 лет включительно,
- от 26 до 35 лет включительно,
- от 35 лет и старше.

Победители будут награждены дипломами и ценными призами, участники — сертификатами. Произведения победителей будут рекомендованы для публикации в журналах «Байкал» и «Байгал».

Прислать творческие работы можно до 8 ноября. На конкурс принимаются только работы, предоставленные организаторам по электронной почте: dolina.bessmertnikov@mail.ru с пометкой «На конкурс фанфиков «Долина бессмертников». Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки Бурятии.

Возрастное ограничение 16+
конкурс фанфики литература национальная библиотека библиотека Бурятия
 
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