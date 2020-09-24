Произведения победителей будут рекомендованы для публикации
К 80-летию Владимира Гомбожаповича Митыпова в Бурятии объявлен конкурс фанфиков (любительских сочинений по мотивам популярных литературных произведений) по роману «Долина бессмертников». Участвовать могут авторы от 16 лет, проживающие в республике. Участие в конкурсе бесплатное.
Мероприятие проводится по следующим возрастным номинациям:
- от 16 до 25 лет включительно,
- от 26 до 35 лет включительно,
- от 35 лет и старше.
Победители будут награждены дипломами и ценными призами, участники — сертификатами. Произведения победителей будут рекомендованы для публикации в журналах «Байкал» и «Байгал».
Прислать творческие работы можно до 8 ноября. На конкурс принимаются только работы, предоставленные организаторам по электронной почте: dolina.bessmertnikov@mail.ru с пометкой «На конкурс фанфиков «Долина бессмертников». Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки Бурятии.
Возрастное ограничение 16+
В Бурятии стартовал конкурс фанфиков по книге Владимира Митыпова
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