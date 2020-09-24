Жителям Бурятии советуют избегать тесного контакта в автобусах

Заболеваемость ОРВИ в Бурятии пошла на подъём



В Бурятии отмечается рост заболеваемости ОРВИ.



- В последние недели мы отмечаем сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Вместе с этим продолжают регистрироваться новые случаи заболевания COVID-19. Подобная ситуация была прогнозируемой, - отметил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



Санитарные врачи и правительство Бурятии проводят работу по недопущению широкого распространения вирусных заболеваний, отметил Ханхареев. При появлении случаев заболевания в организованных коллективах проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.



- Но многое зависит от действий каждого человека, от его ответственности за здоровье близких и окружающих людей. К примеру, высокие риски связаны у нас с общественным транспортом, с объектами торговли. И здесь очень важно соблюдать меры профилактики, - добавил главный санврач Бурятии.



В общественном транспорте рекомендуется в обязательном порядке надевать защитную маску, обрабатывать руки антисептиком до и после поездки или надевать перчатки, не прикасаться руками к лицу (рту, носу, глазам). Также в управлении Роспотребнадзора дали совет «избегать тесного контакта» в транспорте и стараться не разговаривать с пассажирами.



Людям советуют оплачивать за проезд по безналичному расчёту или без сдачи.







