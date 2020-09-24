 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 сентября

23 сентября

Популярное

Жителям Бурятии советуют избегать тесного контакта в автобусах

Жителям Бурятии советуют избегать тесного контакта в автобусах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии пошла на подъём

В Бурятии отмечается рост заболеваемости ОРВИ.

- В последние недели мы отмечаем сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Вместе с этим продолжают регистрироваться новые случаи заболевания COVID-19. Подобная ситуация была прогнозируемой, - отметил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

Санитарные врачи и правительство Бурятии проводят работу по недопущению широкого распространения вирусных заболеваний, отметил Ханхареев. При появлении случаев заболевания в организованных коллективах проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

- Но многое зависит от действий каждого человека, от его ответственности за здоровье близких и окружающих людей. К примеру, высокие риски связаны у нас с общественным транспортом, с объектами торговли. И здесь очень важно соблюдать меры профилактики, - добавил главный санврач Бурятии.

В общественном транспорте рекомендуется в обязательном порядке надевать защитную маску, обрабатывать руки антисептиком до и после поездки или надевать перчатки, не прикасаться руками к лицу (рту, носу, глазам). Также в управлении Роспотребнадзора дали совет «избегать тесного контакта» в транспорте и стараться не разговаривать с пассажирами.

Людям советуют оплачивать за проезд по безналичному расчёту или без сдачи.



ОРВИ Роспотребнадзор общественный транспорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский митрополит Иосиф рассказал об отношении к соцсетям
Бурятский митрополит Иосиф рассказал об отношении к соцсетям
Общество, 24.09.2020
Недавно назначенный Владыка рассказал о том, как относится к гаджетам, а также о том, что с собой привёз в Бурятию
Перепись покажет национальный состав Бурятии
Перепись покажет национальный состав Бурятии
Общество, 24.09.2020
По итогам переписи населения 2010 года, наиболее многочисленными национальностями стали русские и буряты
Жители Бурятии могут отправлять посылки по номеру телефона
Жители Бурятии могут отправлять посылки по номеру телефона
Общество, 24.09.2020
Услуга доступна в мобильном приложении Почты России
Жителям Бурятии советуют избегать тесного контакта в автобусах
Жителям Бурятии советуют избегать тесного контакта в автобусах
Общество, 24.09.2020
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии пошла на подъём
Главный пульмонолог Забайкалья: «Вторая волна COVID однозначно будет»
Главный пульмонолог Забайкалья: «Вторая волна COVID однозначно будет»
Общество, 24.09.2020
Об этом врач рассказал в эфире местного телеканала
Прокуратура Бурятии перенесла приём предпринимателей
Прокуратура Бурятии перенесла приём предпринимателей
Общество, 24.09.2020
У Галины Ковалёвой изменился график
В Бурятии алиментщицу отправили в колонию
В Бурятии алиментщицу отправили в колонию
Общество, 24.09.2020
Женщина накопила долг по алиментам почти в сто тысяч рублей
В Улан-Удэ днём до +19
В Улан-Удэ днём до +19
Общество, 24.09.2020
В республике ночью температура опускалась до -6
Жители Улан-Удэ посоревнуются в чтении бурятских писателей
Жители Улан-Удэ посоревнуются в чтении бурятских писателей
Общество, 23.09.2020
Онлайн-конкурс проводится на бурятском и русском языках
В Иркутской области отметят всемирную ночь наблюдений Луны
В Иркутской области отметят всемирную ночь наблюдений Луны
Общество, 23.09.2020
Акция состоится в формате онлайн-трансляции
В Забайкалье перенесут памятные знаки репрессированным
В Забайкалье перенесут памятные знаки репрессированным
Общество, 23.09.2020
Для них создано специальное место недалеко от братской могилы
Союз театральных деятелей проведёт в Улан-Удэ лабораторию
Союз театральных деятелей проведёт в Улан-Удэ лабораторию
Общество, 23.09.2020
Она состоится в театре кукол «Ульгэр»
В Иркутской области фестиваль музеев состоится онлайн
В Иркутской области фестиваль музеев состоится онлайн
Общество, 23.09.2020
Основной темой мероприятия станет Великая Отечественная война в музейных экспозициях и акциях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^