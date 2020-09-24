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Главный пульмонолог Забайкалья: «Вторая волна COVID однозначно будет»

Главный пульмонолог Забайкалья: «Вторая волна COVID однозначно будет»
Общество,  Фото:минздрав Забайкальского края
Об этом врач рассказал в эфире местного телеканала

Главный внештатный пульмонолог минздрава Забайкальского края Сергей Лукьянов в сюжете РТК «Забайкалье» ответил на пять самых актуальных вопросов о коронавирусной инфекции. По словам доктора, региону стоит ожидать второй волны COVID.

- Вторая волна коронавируса, вне всякого сомнения, будет. Мы не знаем, насколько она будет разрушительна, возможно, нас ожидают жёсткие карантинные меры. За последние три дня к нам в стационар поступило 102 пациента. 40-50 человек в день — мы ещё можем справиться. Но если будет 100 пациентов в день — это слишком большая нагрузка на систему здравоохранения,- сказал Сергей Лукьянов.

Также пульмонолог рассказал, чего ждать от новой волны коронавируса, и почему так важно сделать прививку от гриппа именно сейчас.


По данным на 23 сентября, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 5799. Вылечились 4703 человека. Общее количество летальных случаев – 66.

В регионе сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, сообщили в пресс-служба краевого правительства.
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