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Жители Бурятии могут отправлять посылки по номеру телефона

Жители Бурятии могут отправлять посылки по номеру телефона
Общество,  Фото:пресс-служба Почты России
Услуга доступна в мобильном приложении Почты России

Жители Бурятии могут отправлять посылки по номеру телефона без указания адреса получателя, сообщает пресс-служба УФПС республики.

Новая услуга стала доступна пользователям мобильного приложения Почты России. Для пользования данным сервисом номер телефона и адрес получателя почтового отправления должны быть доступны в мобильном приложении. Отправитель может увидеть только город доставки и индекс получателя, а точный адрес и фамилия получателя будут скрыты и для отправителя, и от других клиентов, пользующихся мобильным приложением.

После подключения приложения Почты России необходимо выбрать «Мой профиль» во вкладке «Ещё», указать свой почтовый адрес (он нужен для привязки отделения почтовой связи, на адрес которого будут приходить посылки), активировать функцию «Отправка по номеру телефона». Как отмечают в компании, отправитель должен оформить предоплату, после чего можно принести посылку в отделение связи и показать оператору штрих-код. Сотрудник почты сканирует штрих-код, распечатывает его и наклеивает на посылку. Получатель в мобильном приложении сможет отслеживать перемещение почтового отправления.

Посылка будет доставлена в указанное отделение почтовой связи, к которому относится адрес, указанный в профиле получателя.

- Почта России стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу, и её преимущества оценили многие. При пользовании данным сервисом жители Бурятии смогут экономить свое время, – отметил директор УФПС РБ Баир Ринчинов.

Также в мобильном приложении Почты России клиенты могут найти ближайшее отделение почтовой связи, уточнить график его работы, предварительно записаться на обслуживание в удобное время. 
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