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«Урок цифры» по искусственному интеллекту продлён на одну неделю

«Урок цифры» по искусственному интеллекту продлён на одну неделю
Общество, 
Педагоги попросили провести занятия для более широкого круга участников

«Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение» продлевается в российских школах до 4 октября. Соответствующее решение принял программный комитет всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» на основании запросов от педагогов и с целью обеспечить возможность для прохождения урока по более широкому кругу участников.

Интерактивное занятие, разработанное благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка, рассказывает детям об основах и принципах работы искусственного интеллекта (ИИ), а также о карьерных возможностях в этой области. Учащиеся с 1-го по 11-й класс могут проходить уроки дистанционно, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Для них предусмотрены рекомендации и памятки.

Урок по ИИ состоит из видеолекции и онлайн-тренажёра. Из лекции школьники узнают о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если есть желание создавать технологии будущего самому. На игровом тренажёре можно пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

- Сегодня знания и представления об искусственном интеллекте – это, пожалуй, базовые и функциональные знания, которые нужны всем без исключения выпускникам. Программы искусственного интеллекта прочно входят в содержание образования не только по информатике и технологиям, как профильных предметов, но и всех остальных школьных предметов, курсов по выбору, профориентационных курсов. В этой связи я уверена, что знание об ИИ, умение пользоваться ИИ, представление о программах ИИ будет органично входить в содержание образования по всем предметам, – отметила Татьяна Васильева, заместитель министра просвещения Российской Федерации.

Открытый «Урок цифры» о профориентации школьников в сфере искусственного интеллекта прошёл 15 сентября с участием заместителя председателя правительства РФ.

- Сегодня в России настоящий дефицит IT-специалистов. Мы ожидаем, что к 2024 году эта потребность вырастет до 300 тысяч сотрудников в год, – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время открытого «Урока цифры».

Он также отметил, что ежегодно растущий дефицит квалифицированных кадров в сфере информационных технологий остаётся важным вопросом государственной повестки.

- Проекты фонда по развитию у школьников цифровых навыков действуют уже несколько лет, и мы не только получаем обратную связь от ребят, которые в них участвуют, но и внимательно следим за тем, каких успехов они достигают в своей школьной жизни, при поступлении в вузы, при прохождении стажировок в Сбербанке. Этих детей впереди ждёт блестящее будущее, поскольку уже сейчас они учатся использовать технологии из реальной жизни, – сказал исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Пётр Положевец.

- За два года существования проекта ученики российских школ, их родители и учителя обратились к интерактивным тренажерам на сайте урокцифры.рф уже более 28 млн раз. Мы наблюдаем неугасающий интерес к формату и содержанию «Уроков цифры». Продление акции позволит ещё большему количеству детей и взрослых «прокачать» свои цифровые навыки и поближе познакомиться с такой актуальной в современной экономике технологией, как искусственный интеллект, – прокомментировала Валентина Куренкова, и.о. директора направления «Кадры для цифровой экономики» организации «Цифровая экономика».

Справка о проекте «Урок цифры»

«Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажёрах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трёх возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. В любое время на сайте проекта доступны для проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.

Инициаторы «Урока цифры» — министерство просвещения РФ, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнёрами проекта в 2020/21 учебном году выступают благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании Яндекс, «1С», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского». Технологические партнёры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика». В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За два года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 28 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100 стран прошли тренажёры от ведущих российских компаний цифровой экономики.

«Урок цифры» стал победителем авторитетной премии в области связей с общественностью PROBA AWARDS в номинации «Лучший проект по эффективности медиа-коммуникаций». 
Сбербанк образование информационные технологии школа
 
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