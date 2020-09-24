Прокуратура Бурятии перенесла приём предпринимателей

У Галины Ковалёвой изменился график



В связи с изменением рабочего графика личный приём граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности прокурора Бурятии Галины Ковалёвой совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике Чингисом Матхеевым перенесён 2 октября, 15 часов. Ранее планировалось его проведение 25 сентября.



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики лично либо по телефонам: 8 (301-2) 21-08-52, 21-11-33.



Дополнительно сообщаем, что приём предпринимателей возможен посредством видеоконференцсвязи, для чего необходимо обратиться по месту нахождения в районную или межрайонную прокуратуру.

