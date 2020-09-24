У Галины Ковалёвой изменился график
В связи с изменением рабочего графика личный приём граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности прокурора Бурятии Галины Ковалёвой совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике Чингисом Матхеевым перенесён 2 октября, 15 часов. Ранее планировалось его проведение 25 сентября.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики лично либо по телефонам: 8 (301-2) 21-08-52, 21-11-33.
Дополнительно сообщаем, что приём предпринимателей возможен посредством видеоконференцсвязи, для чего необходимо обратиться по месту нахождения в районную или межрайонную прокуратуру.
Прокуратура Бурятии перенесла приём предпринимателей
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