В Бурятии алиментщицу отправили в колонию

Женщина накопила долг по алиментам почти в сто тысяч рублей



Кяхтинский районный суд Бурятии в июле вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной по уголовному делу в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.



Ранее по судебному решению с матери взысканы деньги на содержание 12-летней дочери. Алиментные обязательства женщина не исполняла, в связи с чем в ноябре 2019 года подвергнута административному наказанию в виде обязательных работ. Несмотря на это женщина не трудоустроилась, другую материальную помощь девочке не оказывала и не интересовалась её судьбой. Размер задолженности по алиментам составил 96 тысяч рублей.



При этом осуждённая уже имела судимость за тяжкое преступление по приговору 2019 года.



Суд по совокупности приговоров назначил виновной 2 года 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Однако женщина не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу.



- Верховный суд республики, проверив материалы уголовного дела в апелляционном порядке, с учётом мнения прокурора оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а доводы стороны защиты о смягчении наказания – без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

