Женщина накопила долг по алиментам почти в сто тысяч рублей
Кяхтинский районный суд Бурятии в июле вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной по уголовному делу в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.
Ранее по судебному решению с матери взысканы деньги на содержание 12-летней дочери. Алиментные обязательства женщина не исполняла, в связи с чем в ноябре 2019 года подвергнута административному наказанию в виде обязательных работ. Несмотря на это женщина не трудоустроилась, другую материальную помощь девочке не оказывала и не интересовалась её судьбой. Размер задолженности по алиментам составил 96 тысяч рублей.
При этом осуждённая уже имела судимость за тяжкое преступление по приговору 2019 года.
Суд по совокупности приговоров назначил виновной 2 года 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Однако женщина не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу.
- Верховный суд республики, проверив материалы уголовного дела в апелляционном порядке, с учётом мнения прокурора оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а доводы стороны защиты о смягчении наказания – без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии алиментщицу отправили в колонию
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В ситуацию вмешалась прокуратура
У Галины Ковалёвой изменился график
Женщина накопила долг по алиментам почти в сто тысяч рублей
В республике ночью температура опускалась до -6
Онлайн-конкурс проводится на бурятском и русском языках
Акция состоится в формате онлайн-трансляции
Для них создано специальное место недалеко от братской могилы
Она состоится в театре кукол «Ульгэр»
Основной темой мероприятия станет Великая Отечественная война в музейных экспозициях и акциях
Забайкальцы увидят три новых премьеры
Молодёжный театр поставил «Последних свидетелей» Светланы Алексиевич
Показы фильмов состоятся онлайн
Представительство расположится в художественном музее имени Сампилова
У ориентировщиков соединения ВДВ из Улан-Удэ первое место в личных гонках и в эстафете
Власти хотят исследовать сейсмоустойчивость панельных домов 335-й серии