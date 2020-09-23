В Забайкалье перенесут памятные знаки репрессированным

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Для них создано специальное место недалеко от братской могилы



В местах массовых захоронений жертв политических репрессий в городе Чите перенесут неофициально установленные надгробия, кресты и памятные знаки. Их передвинут в специальное место недалеко от братской могилы при реализации первого этапа создания мемориальной зоны жертв репрессий.



Все фототаблички репрессированых будут помещены на специальный стенд. Работы первого этапа планируется завершить 25 октября. Об этом сообщает оргкомитет по созданию Мемориальной зоны.

