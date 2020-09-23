В Чите драмтеатр откроет новый сезон в октябре

Забайкальцы увидят три новых премьеры



Новый 81-й театральный сезон откроет Забайкальский краевой драматический театр в Чите 16 октября в 18:00. Первым представлением станет театральный капустник «Когда деревья были большими» (12+). Кроме полюбившихся спектаклей зрители увидят три премьерных постановки, две из которых уже были показаны в районах края во время выездных выступлений артистов.



Солдатская баллада «Рядовые» (12+) по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спектакль, поставленный заслуженным деятелем искусств Забайкальского края Евгением Нимаевым, расскажет о простых советских людях, об их судьбах и военных буднях, об их жертвах и мечтах.



Также вниманию зрителей будет представлена добрая и поучительная история о дружбе двух собак «Приключения Бобика, или улыбка хвостом» (0+), созданная Евгением Нимаевым по рассказам забайкальского прозаика Александра Гордеева. Постановка рассказывает о беседах собак, когда все кошки загнаны на деревья, а хозяев нет рядом.



Новый спектакль «Преступление и наказание» (12+) режиссёра Олега Пермякова обещает удивить актёрскими этюдами и вниманием к деталям. По мнению творческой труппы, постановка будет интересна тем, кто знает роман, а также тем, кто не совсем осведомлен в сюжетных сложностях. Забайкальская версия «Преступления и наказания» – это история на грани сна и яви.



- В ноябре начнётся работа над новым бенефисным спектаклем заслуженного артиста России Алексея Заинчковского, который в этом году отметил 50-летний юбилей, он исполнит главную роль. В планах также подготовка к новогодним праздникам – будет два спектакля для детей. Спектакли будем играть на разных площадках города – на сцене Дома офицеров и «Забайкальских узоров» с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил, -поделился творческими планами директор учреждения Юрий Пояркин.



Кроме того, в преддверии театрального сезона артисты сыграют драму «Оскар и Розовая Дама» (12+). Спектакль состоится 2 октября в 18:00 на сцене концертного зала «Родина» в Чите, после показа которого запланирована встреча с автором инсценировки Борисом Кузником. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

