В Иркутске на месте будущей поликлиники оказалось бомбоубежище

Бомбоубежище принадлежит «РЖД»



В Иркутске возникла проблема с формированием земельного участка под новое здание взрослой поликлиники №5. По сведениям администрации города, управление Росреестра допустило техническую ошибка при разделении части имеющейся территории. Теперь нужно разрешать сложившуюся ситуацию, сообщили в пресс-службе Думы Иркутска.



Главный врач больницы №5 Ольга Клевцова, сообщила, что определенную сложность также представляет то, что на предлагаемом к формированию участке расположено заброшенное бомбоубежище, принадлежащее ОАО «РЖД».



Вместе с тем на территории (ул. Челнокова, 4, 6) имеются четыре дома, которые необходимо расселить, при этом два дома нужно в установленном порядке признать ветхими и аварийными. Для этого будет разработана «дорожная карта» по определению этапов и сроков выполнения работы, объёмов требуемого финансирования.



Дума поручила администрации Иркутска решить вопрос с расселением одного из домов, в котором есть муниципальное имущество, а также проработать с «РЖД» возможность изъятия земли под бомбоубежищем в пользу муниципалитета.





