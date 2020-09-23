Посадки прошли в Заиграевском районе
Сотрудники ОМВД России по Заиграевскому району совместно с работниками Заиграевского лесничества приняли участие в акции «Лес Победы».
22 сентября на месте сгоревшего леса недалеко от села Илька полицейские высадили более 300 саженцев сосны.
- Полицейские регулярно принимают участие в экологических акциях, проводимых на территории района. Мы не только защищаем лесные насаждения от преступных посягательств, но и принимаем активное участие в его восстановлении, - отметил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Александр Соловьев.
В Бурятии полицейские посадили сосны на месте сгоревшего леса
Общество, Фото:
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