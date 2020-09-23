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В Бурятии полицейские посадили сосны на месте сгоревшего леса

В Бурятии полицейские посадили сосны на месте сгоревшего леса
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Посадки прошли в Заиграевском районе

Сотрудники ОМВД России по Заиграевскому району совместно с работниками Заиграевского лесничества приняли участие в акции «Лес Победы».

22 сентября на месте сгоревшего леса недалеко от села Илька полицейские высадили более 300 саженцев сосны.

- Полицейские регулярно принимают участие в экологических акциях, проводимых на территории района. Мы не только защищаем лесные насаждения от преступных посягательств, но и принимаем активное участие в его восстановлении, - отметил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Александр Соловьев.
полиция Лес озеленение
 
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