В Иркутской области отметят всемирную ночь наблюдений Луны

Акция состоится в формате онлайн-трансляции
В Иркутской области всемирную ночь наблюдений Луны проведут в формате онлайн-трансляции. В субботу 26 сентября с 20:00 до 21:00, при условии ясной погоды трансляция наблюдений будет вестись через телескопы, установленные в посёлке Дзержинск Иркутского района. Показывать зрителям Луну, а также некоторые другие небесные объекты – Сатурн, Марс, галактику Андромеды – будут члены Иркутского регионального астрономического общества (ИРАО) Алексей Бельских, Александр Устюгов, Юлия и Валерий Шевцовы. Павел Никифоров и Роман Сергеев будут комментировать наблюдаемые объекты, находясь в Иркутском планетарии в 130-м квартале.
- Мы принимаем участие во всемирной ночи наблюдений Луны с 2017 года, и были готовы провести её в привычном формате – выставив телескопы на улицы городов, посёлков и сёл, - заявил председатель ИРАО, директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – Однако неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и связанные с ней ограничения не позволяют это сделать, причём не только в Иркутской области – международный оргкомитет акции рекомендует всем участникам ориентироваться на меры предосторожности, принимаемые в их странах. Поэтому всемирная ночь наблюдений Луны в этом году пройдёт онлайн – как уже прошли онлайн наблюдения частного солнечного затмения 21 июня и всемирная ночь тротуарной астрономии 3 апреля. Если в следующем месяце ограничения на проведение массовых мероприятий будут сняты, мы пригласим всех желающих к телескопам на улицах.
Онлайн-трансляция всемирной ночи наблюдений Луны состоится на YouTube канале газеты «Областная». Если вечером 26 сентября погода будет пасмурной, акция переносится на то же время в воскресенье, 27 сентября.
Всемирная ночь наблюдений Луны проводится ежегодно в сентябре или октябре во многих странах мира, чтобы привлечь внимание общественности к изучению естественного спутника Земли. В качестве ориентира для назначения даты используется первая четверть Луны после осеннего равноденствия – именно в этой фазе наблюдать наш спутник особенно интересно. В прошлом году в наблюдениях Луны, организованных ИРАО и Иркутским планетарием в рамках этой акции, приняли участие более 2500 человек, сообщает пресс-служба планетария.
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В Иркутской области отметят всемирную ночь наблюдений Луны
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