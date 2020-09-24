 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 сентября

23 сентября

Популярное

В Улан-Удэ днём до +19

В Улан-Удэ днём до +19
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике ночью температура опускалась до -6

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 сентября по республике: преимущественно без осадков, днём по юго-западу местами небольшие дожди. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 0+5, местами -1-6 мороза, днём +16+21, местами +10+15 градусов.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью около 0, днём +17+19.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Улан-Удэ посоревнуются в чтении бурятских писателей
Жители Улан-Удэ посоревнуются в чтении бурятских писателей
Общество, 23.09.2020
Онлайн-конкурс проводится на бурятском и русском языках
В Иркутской области отметят всемирную ночь наблюдений Луны
В Иркутской области отметят всемирную ночь наблюдений Луны
Общество, 23.09.2020
Акция состоится в формате онлайн-трансляции
В Забайкалье перенесут памятные знаки репрессированным
В Забайкалье перенесут памятные знаки репрессированным
Общество, 23.09.2020
Для них создано специальное место недалеко от братской могилы
Союз театральных деятелей проведёт в Улан-Удэ лабораторию
Союз театральных деятелей проведёт в Улан-Удэ лабораторию
Общество, 23.09.2020
Она состоится в театре кукол «Ульгэр»
В Иркутской области фестиваль музеев состоится онлайн
В Иркутской области фестиваль музеев состоится онлайн
Общество, 23.09.2020
Основной темой мероприятия станет Великая Отечественная война в музейных экспозициях и акциях
В Чите драмтеатр откроет новый сезон в октябре
В Чите драмтеатр откроет новый сезон в октябре
Общество, 23.09.2020
Забайкальцы увидят три новых премьеры
В Улан-Удэ прошла премьера спектакля по книге Нобелевского лауреата
В Улан-Удэ прошла премьера спектакля по книге Нобелевского лауреата
Общество, 23.09.2020
Молодёжный театр поставил «Последних свидетелей» Светланы Алексиевич
В Улан-Удэ откроется виртуальный филиал Русского музея
В Улан-Удэ откроется виртуальный филиал Русского музея
Общество, 23.09.2020
Представительство расположится в художественном музее имени Сампилова
Команда из Бурятии выиграла чемпионат ВДВ по ориентированию
Команда из Бурятии выиграла чемпионат ВДВ по ориентированию
Общество, 23.09.2020
У ориентировщиков соединения ВДВ из Улан-Удэ первое место в личных гонках и в эстафете
В Иркутской области после землетрясения проверяют жилой фонд
В Иркутской области после землетрясения проверяют жилой фонд
Общество, 23.09.2020
Власти хотят исследовать сейсмоустойчивость панельных домов 335-й серии
В Бурятии назвали победителей «Этигэловских игр»
В Бурятии назвали победителей «Этигэловских игр»
Общество, 23.09.2020
В стрельбе из лука доминировали представители Агинского Бурятского округа
Митрополит Иосиф: «Неправильно, что в Бурятии нет служб на бурятском языке»
Митрополит Иосиф: «Неправильно, что в Бурятии нет служб на бурятском языке»
Общество, 23.09.2020
В республике будет проводиться работа по переводу религиозных текстов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^