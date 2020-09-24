В Улан-Удэ днём до +19

В республике ночью температура опускалась до -6



По данным Бурятского гидрометцентра, 24 сентября по республике: преимущественно без осадков, днём по юго-западу местами небольшие дожди. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 0+5, местами -1-6 мороза, днём +16+21, местами +10+15 градусов.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью около 0, днём +17+19.

