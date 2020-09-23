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В Иркутской области стартует кинофестиваль «Человек и природа»

В Иркутской области стартует кинофестиваль «Человек и природа»
Общество,  Фото:pixabay.com
Показы фильмов состоятся онлайн

Международный кинофестиваль «Человек и природа» стартует в Иркутской области 24 сентября. В текущем году для участия в кинофестивале поступило 249 фильмов из 54 стран мира.

Деловая программа фестиваля уже началась. Её открыл круглый стол «Человек у Байкала: вызовы ХХI века вчера, сегодня, завтра». Его участниками стали учёные, правоведы, экологи, представители власти и регионального киносообщества, блогеры. Они обсудили вопросы загрязнения Байкала, сохранения его экосистемы.

Сегодня, 23 сентября, в рамках кинофестиваля открылся VI Байкальский питчинг кинопроектов. Это отбор идей будущих фильмов, победители которого получат средства на проведение съёмок. Экспертный совет рассмотрит режиссёрские замыслы, сценарии игрового и документального кино. На реализацию лучших работ фонд президентских грантов и Союз кинематографистов России предоставят миллион рублей. Иркутский областной кинофонд при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области – 160 тысяч рублей. Победители питчинга должны осуществить свои кинопроекты совместно с иркутскими кинематографистами или на территории Иркутской области, Забайкалья, Бурятии, Хакасии, Красноярского края.

Показы фильмов кинофестиваля «Человек и природа» пройдут с 24 по 28 сентября. В этом году они состоятся онлайн на базе интернет-кинотеатра Tvzavr. Для показа фестивальных картин будет предоставлено пять виртуальных залов. В программу включены 35 документальных, научно-популярных, игровых и анимационных картин. 25 из них – участники конкурсной программы, 10 фильмов вошли во внеконкурсную программу.

Один из фильмов внеконкурсной программы «От бога до бумаги. Из жизни азиатского слона» (6+) покажут в автокинотеатре арт-завода «Доренберг» 24 сентября в 20:00. Ленту подготовила режиссёр Иркутского областного кинофонда Ольга Вершинина.

24 сентября начнётся ещё одно мероприятие фестиваля – киношкола. Эксперты представят свой опыт создания успешных фильмов: от идеи и поиска финансирования до организации проката. Мастер-класс «Природа против прогресса: вопросы финских документальных фильмов» проведёт председатель жюри фестиваля, руководитель киноцентра Пирканмаа, кинотеатра Arthouse Cinema Niagara Лиина Харконен. Она расскажет, как в современных кинолентах Финляндии отражается бережное отношение к природе в сочетании с инновационными технологиями. Состоятся творческие встречи с президентом кинофестиваля Сергеем Мирошниченко, народным артистом РФ Виктором Раковым, заслуженным артистом России Александром Олешко, актрисой театра и кино, журналистом и блогером Яной Поплавской.
кинофестиваль Иркутская область Байкал природоохранная деятельность экология документальное кино
 
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