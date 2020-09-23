В улан-удэнской колонии собрали 450 кг мёда

Мёд популярен среди осуждённых и сотрудников



В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ завершился сезон сбора мёда. Всего в этом году собрано 450 кг цветочного мёда.



- Участок пчеловодства в исправительном учреждении функционирует уже более десяти лет. Продукция пользуется спросом, как среди осуждённых, так и среди сотрудников, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Уже началась работа по подготовке ульев к зиме, так как от зимовки зависит будущее всей пасеки и следующий урожай.

