Мёд популярен среди осуждённых и сотрудников
В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ завершился сезон сбора мёда. Всего в этом году собрано 450 кг цветочного мёда.
- Участок пчеловодства в исправительном учреждении функционирует уже более десяти лет. Продукция пользуется спросом, как среди осуждённых, так и среди сотрудников, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Уже началась работа по подготовке ульев к зиме, так как от зимовки зависит будущее всей пасеки и следующий урожай.
В улан-удэнской колонии собрали 450 кг мёда
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мёд популярен среди осуждённых и сотрудников
Работы состоялись в сентябре
Стела появилась в Окинском районе
Сотрудники надеются, что саженцы приживутся
Тренировочный сбор завершился в Чехове
Странное дорожное решение появилось на Шишковке
Ролик называется «Всё будет хорошо!»
Стал известен прогноз погоды до субботы
В учениях задействовано 573 человека
Буддийский храм открылся в выходные. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Прибайкальском районе участница соцконтракта оказала помощь сельчанам
Улан-удэнцы необычным образом борются с беспорядком
Убрались пожарные-десантники
Эти результаты исключены из статистики
Учения прошли в Кяхтинском медучилище