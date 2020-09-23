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В Улан-Удэ осветили ещё 27 улиц и переулков

В Улан-Удэ осветили ещё 27 улиц и переулков
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Работы состоялись в сентябре

В сентябре в Улан-Удэ провели освещение на десяти улицах в Советском районе, восьми – в Октябрьском, семи – в Железнодорожном, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Советском районе проведено более 3,3 км самонесущего изолированного провода, установлены 7 опор и 92 светильника. Светлее стало на ул. Огневой, Гомельской, Керамической, Гарнизонной, Желябова, Новостройка, Акмолинской, Новосибирской, Гоголя, в Школьном переулке.

В Октябрьском районе проведено более 7,4 км самонесущего изолированного провода, установлено 30 опор и 192 светильника. Новое освещение появилось по улицам микрорайона Забайкальского: Шафрановой, Совхозной, Ледовой, Янтарной. Также в 121, 124 и 125 микрорайонах и по ул. Жердева.

В Железнодорожном районе проведено более 3,7 км самонесущего изолированного провода, установлено 33 опоры и 103 светильника на ул. Аршанской, Задорной (дома 2-41), Изумрудной, Угловой, от проезда на Центр восточной медицины до ул. Багульной, Л. Шевцовой (дома 2 «а»-5«а»/1), в микрорайоне Солнечном по ул. Рождественской (дома 244 «а»-326, 278, 263-310).
освещение благоустройство
 
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