Сотрудники УФСИН высадили в центре Улан-Удэ акации и груши

Сотрудники надеются, что саженцы приживутся



100 груш и 50 акаций высадили сотрудники УФСИН на пересечении улиц Ербанова и Борсоева в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе мэрии. Осенняя посадка деревьев проводилась в рамках муниципальной программы «Зелёный город».



– Сегодня с большим удовольствием принимаем участие в программе. Здесь сотрудники с разных учреждений. Мы объединились. Надеемся, что здесь наши саженцы приживутся, будут украшать наш город и радовать улан-удэнцев, – сообщила санитарный врач УФСИН в Бурятии Елена Митронькина.



В центре Улан-Удэ на пересечении улиц Ербанова и Борсоева было высажено 100 груш и 50 акаций из бурятских питомников.



– Акация хорошо приживается. Все саженцы адаптированы к нашему климату. Это осенью в Советском районе мы высадим 2231 саженцев, – рассказал начальник участка озеленения Советского района Улан-Удэ Андрей Башинчеев.



Кроме того, улицу Борсоева украсили 300 саженцев акации, которые высадили сотрудники комитета по финансам администрации города.

