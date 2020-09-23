 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 сентября

22 сентября

Популярное

Сотрудники УФСИН высадили в центре Улан-Удэ акации и груши

Сотрудники УФСИН высадили в центре Улан-Удэ акации и груши
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Сотрудники надеются, что саженцы приживутся

100 груш и 50 акаций высадили сотрудники УФСИН на пересечении улиц Ербанова и Борсоева в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе мэрии. Осенняя посадка деревьев проводилась в рамках муниципальной программы «Зелёный город».

– Сегодня с большим удовольствием принимаем участие в программе. Здесь сотрудники с разных учреждений. Мы объединились. Надеемся, что здесь наши саженцы приживутся, будут украшать наш город и радовать улан-удэнцев, – сообщила санитарный врач УФСИН в Бурятии Елена Митронькина.

В центре Улан-Удэ на пересечении улиц Ербанова и Борсоева было высажено 100 груш и 50 акаций из бурятских питомников.

– Акация хорошо приживается. Все саженцы адаптированы к нашему климату. Это осенью в Советском районе мы высадим 2231 саженцев, – рассказал начальник участка озеленения Советского района Улан-Удэ Андрей Башинчеев.

Кроме того, улицу Борсоева украсили 300 саженцев акации, которые высадили сотрудники комитета по финансам администрации города.
УФСИН озеленение саженцы деревьев
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В улан-удэнской колонии собрали 450 кг мёда
В улан-удэнской колонии собрали 450 кг мёда
Общество, 23.09.2020
Мёд популярен среди осуждённых и сотрудников
В Улан-Удэ осветили ещё 27 улиц и переулков
В Улан-Удэ осветили ещё 27 улиц и переулков
Общество, 23.09.2020
Работы состоялись в сентябре
Сотрудники УФСИН высадили в центре Улан-Удэ акации и груши
Сотрудники УФСИН высадили в центре Улан-Удэ акации и груши
Общество, 23.09.2020
Сотрудники надеются, что саженцы приживутся
В Улан-Удэ посреди остановочного кармана появился столб
В Улан-Удэ посреди остановочного кармана появился столб
Общество, 23.09.2020
Странное дорожное решение появилось на Шишковке
Бурятские КВНщики сняли ролик со СПИД-центром
Общество, 23.09.2020
Ролик называется «Всё будет хорошо!»
Бурятию ожидают заморозки и мокрый снег
Бурятию ожидают заморозки и мокрый снег
Общество, 23.09.2020
Стал известен прогноз погоды до субботы
Жители Бурятии восторгаются дворцом Будды Ваджрадхары
Жители Бурятии восторгаются дворцом Будды Ваджрадхары
Общество, 23.09.2020
Буддийский храм открылся в выходные. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Жительница Бурятии подарила поросят многодетным семьям
Жительница Бурятии подарила поросят многодетным семьям
Общество, 23.09.2020
В Прибайкальском районе участница соцконтракта оказала помощь сельчанам
В Улан-Удэ разрешили мусорить идиотам и секс-меньшинствам
В Улан-Удэ разрешили мусорить идиотам и секс-меньшинствам
Общество, 23.09.2020
Улан-удэнцы необычным образом борются с беспорядком
В Бурятии пожарные «спасли» студента
В Бурятии пожарные «спасли» студента
Общество, 23.09.2020
Учения прошли в Кяхтинском медучилище

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^