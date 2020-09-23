Сотрудники надеются, что саженцы приживутся
100 груш и 50 акаций высадили сотрудники УФСИН на пересечении улиц Ербанова и Борсоева в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе мэрии. Осенняя посадка деревьев проводилась в рамках муниципальной программы «Зелёный город».
– Сегодня с большим удовольствием принимаем участие в программе. Здесь сотрудники с разных учреждений. Мы объединились. Надеемся, что здесь наши саженцы приживутся, будут украшать наш город и радовать улан-удэнцев, – сообщила санитарный врач УФСИН в Бурятии Елена Митронькина.
В центре Улан-Удэ на пересечении улиц Ербанова и Борсоева было высажено 100 груш и 50 акаций из бурятских питомников.
– Акация хорошо приживается. Все саженцы адаптированы к нашему климату. Это осенью в Советском районе мы высадим 2231 саженцев, – рассказал начальник участка озеленения Советского района Улан-Удэ Андрей Башинчеев.
Кроме того, улицу Борсоева украсили 300 саженцев акации, которые высадили сотрудники комитета по финансам администрации города.
Сотрудники УФСИН высадили в центре Улан-Удэ акации и груши
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мёд популярен среди осуждённых и сотрудников
Работы состоялись в сентябре
Стела появилась в Окинском районе
Сотрудники надеются, что саженцы приживутся
Тренировочный сбор завершился в Чехове
Странное дорожное решение появилось на Шишковке
Ролик называется «Всё будет хорошо!»
Стал известен прогноз погоды до субботы
В учениях задействовано 573 человека
Буддийский храм открылся в выходные. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Прибайкальском районе участница соцконтракта оказала помощь сельчанам
Улан-удэнцы необычным образом борются с беспорядком
Убрались пожарные-десантники
Эти результаты исключены из статистики
Учения прошли в Кяхтинском медучилище