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В Бурятии назвали победителей «Этигэловских игр»

В Бурятии назвали победителей «Этигэловских игр»
Общество,  Фото:пресс-служба Иволгинского дацана
В стрельбе из лука доминировали представители Агинского Бурятского округа

В Бурятии 21 сентября в рамках праздника, посвящённого Пандито Хамбо-ламе Даши-Доржо Этигэлову, состоялись соревнования «Этигэл Хамбо-Ламын найр 2020». В них приняли участие сильнейшие борцы, лучники и лучшие представители конного спорта.

В финале соревнований по национальной борьбе «Бүхэ барилдаан» в весе до 63 кг сошлись Солбон Раднаев и Евгений Гармаев. Победил Солбон Раднаев, ставший 33-м «Этигэловским чемпионом» за 16 лет проведения турнира, сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.

В весе до 75 кг основное время схватки не принесло успеха ни двукратному чемпиону праздника Хамбо-ламы Этигэлова Артёму Раднаеву, ни жаждущему примкнуть к когорте лучших из лучших Сангади Ульзетуеву. Судья поставил соперников в захват – и резкое движение Сангади принесло ему победу. Новые чемпионы в весе до 63 и 75 кг представляют Цээжэ-Бургалтайский дацан Закаменского района.

Принципиальный поединок за чемпионство в тяжёлом весе увидели немногочисленные из-за действующих ограничительных мер зрители на стадионе Иволгинского дацана. В финал прошёл самый титулованный борец по «Бухэ барилдаан» этнической Бурятии, главный тренер сборной Бурятии по вольной борьбе Цыбик Максаров, выигравший накануне турнир по национальной калмыцкой борьбе в честь 100-летия республики. Из другой группы в финал вышел молодой и перспективный борец Аюр Дондуков, становившийся уже победителем многих турниров по бурятской борьбе. Основное время поединка не выявило победителя. Встав в захват на поясах, Цыбик Максаров тут же провёл приём, принёсший ему звание дважды чемпиона праздника Хамбо-ламы Этигэлова. В прошлый раз он выигрывал Этигэловские игры 10 лет назад.

Результаты соревнований по национальной борьбе «Бүхэ барилдаан»

Весовая категория до 63 кг
1 место – Солбон Раднаев (Цээжэ-Бургалтайский)
2 место – Евгений Гармаев (Сартул Булагский)
3 место – Константин Цыренов (Баргузинский)

Весовая категория до 75 кг
1 место – Сангади Ульзетуев (Цээжэ-Бургалтайский)
2 место – Артём Раднаев (Курумканский)
3 место – Арсалан Биликтуев (Курумканский)

Весовая категория свыше 75 кг
1 место – Цыбик Максаров (Агинский)
2 место – Аюр Дондуков (Цолгинский)
3 место – Чингис Ухинов (Балдан Брэйбун)

По информации пресс-службы администрации Агинского Бурятского округа, абсолютным чемпионом по стрельбе из лука «Сур харбаан» стал житель посёлка Агинское Амгалан Дармаев. В составе финалистов абсолютного первенства семь спортсменов из восьми представители Агинского округа. Второе место у Чимдыка Норбоцыренова, третье – у Батожаргала Батоева.
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