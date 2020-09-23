Странное дорожное решение появилось на Шишковке
В Улан-Удэ посреди остановочного кармана на остановке «Одон» появился столб. Об этом казусе в Facebook рассказал телеведущий, депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. К нему обратились водители маршрутов, обслуживающих микрорайоны Шишковка, Лысая Гора и Стеклозавод.
- Участок дороги от магазина Юбилейный (ул. Гагарина) до ост. Аптека (пересечение ул. Гагарина и Добролюбова) открыт, но посредине транспортного кармана на ост Одон – столб, - поделился Намсарай Намсараев.
Он сообщил, что немедленно обратился за комментарием в «Улан-Удэстройзаказчик». Там обещали перенести данную электроопору МУП «Управление трамвая» в течение недели.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой осенью на улице Революции 1905 года дорожный знак внезапно установили посреди тротуара.
В Улан-Удэ посреди остановочного кармана появился столб
Общество, Фото:
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