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Бурятские КВНщики сняли ролик со СПИД-центром

Общество, 
Ролик называется «Всё будет хорошо!»

В Бурятии КВНщики совместно со СПИД-центром сняли мотивационный ролик, который носит оптимистичное название «Бухы юумэн hайн байха! -Всё будет хорошо!»

В ролике снимались представители различных общественных организаций и предприятий. В их числе Улан-Удэнский авиазавод, «Россети», банковские служащие, РОО «Женщины Бурятия», объединение «Новая энергия».

- Немного перефразируем классика: все счастливы одинаково, но каждый несчастлив по-особенному. У каждого человека есть сложности в жизни, иная трудная ситуация и неповторимая история. Так вот! Любая плохая история может плавно перейти в новую добрую и светлую историю. Взгляни на жизнь по-новому! ВИЧ – не повод ставить точку, а шанс заново обдумать свою жизнь и понять важность того, как здорово просто создать семью, родить ребенка, заниматься спортом и наслаждаться жизнью. Все это возможно, если вовремя узнать о своём ВИЧ-статусе и своевременно принимать терапию, - говорится в описании к ролику.

Анализ на ВИЧ бесплатен и конфиденциален. Терапия всем ВИЧ-инфицированным предоставляется бесплатно.


КВН ВИЧ
 
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