Бурятию ожидают заморозки и мокрый снег

Стал известен прогноз погоды до субботы



К концу недели в Бурятии ожидаются дожди и мокрый снег. Бурятский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня.



Завтра по республике преимущественно без осадков, днём по юго-западу местами небольшие дожди. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +1,+6, местами -1,-6 градусов, днём +16,+21, местами +10,+15.



В пятницу, 25 сентября, местами дожди. Ветер восточный 6-11, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +1,+6, местами 0,-5 мороза, днём +14,+19, местами по южной половине +20,+25.



В субботу, 26 сентября, облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие и умеренные дожди, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью +4,+9, местами -1,-6 мороза, днём +7,+12, местами до +17 градусов.

