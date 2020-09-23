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Бурятию ожидают заморозки и мокрый снег

Бурятию ожидают заморозки и мокрый снег
Общество,  Фото:pixabay.com
Стал известен прогноз погоды до субботы

К концу недели в Бурятии ожидаются дожди и мокрый снег. Бурятский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня.

Завтра по республике преимущественно без осадков, днём по юго-западу местами небольшие дожди. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +1,+6, местами -1,-6 градусов, днём +16,+21, местами +10,+15.

В пятницу, 25 сентября, местами дожди. Ветер восточный 6-11, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +1,+6, местами 0,-5 мороза, днём +14,+19, местами по южной половине +20,+25.

В субботу, 26 сентября, облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие и умеренные дожди, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью +4,+9, местами -1,-6 мороза, днём +7,+12, местами до +17 градусов.
прогноз погоды
 
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