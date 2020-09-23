 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 сентября

22 сентября

Популярное

В Иркутской области устраняют «разлив и возгорание» нефтепродуктов

В Иркутской области устраняют «разлив и возгорание» нефтепродуктов
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
В учениях задействовано 573 человека

В Иркутской области проходит комплексное командно-штабное учение по ликвидации последствий ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов.

По замыслу, в городе Усолье-Сибирское на объекте, где хранится более пяти тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, экстренные службы ликвидируют последствия разлива топлива и его возгорания.

- Учения проходят по наихудшему сценарию развития чрезвычайной ситуации, с готовностью к эвакуации местных жителей и оказанием помощи условным пострадавшим. Привлечены все силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для восстановления разрушенных систем жизнеобеспечения и работ по очистке загрязнённой территории от нефтепродуктов. Для мониторинга обстановки используются беспилотные авиационные системы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В учениях задействовано 573 человека и 151 единица техники.

В Иркутской области находится 99 объектов, где хранятся, транспортируются и отпускаются нефтепродукты.


учения МЧС
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятские КВНщики сняли ролик со СПИД-центром
Общество, 23.09.2020
Ролик называется «Всё будет хорошо!»
Бурятию ожидают заморозки и мокрый снег
Бурятию ожидают заморозки и мокрый снег
Общество, 23.09.2020
Стал известен прогноз погоды до субботы
Жители Бурятии восторгаются дворцом Будды Ваджрадхары
Жители Бурятии восторгаются дворцом Будды Ваджрадхары
Общество, 23.09.2020
Буддийский храм открылся в выходные. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Жительница Бурятии подарила поросят многодетным семьям
Жительница Бурятии подарила поросят многодетным семьям
Общество, 23.09.2020
В Прибайкальском районе участница соцконтракта оказала помощь сельчанам
В Улан-Удэ разрешили мусорить идиотам и секс-меньшинствам
В Улан-Удэ разрешили мусорить идиотам и секс-меньшинствам
Общество, 23.09.2020
Улан-удэнцы необычным образом борются с беспорядком
В Бурятии пожарные «спасли» студента
В Бурятии пожарные «спасли» студента
Общество, 23.09.2020
Учения прошли в Кяхтинском медучилище
В Бурятии на карантин из-за коронавируса отправили 202 детсадовца
В Бурятии на карантин из-за коронавируса отправили 202 детсадовца
Общество, 23.09.2020
Больных коронавирусом школьников оказалось 140
Бегун из Петербурга добрался до Улан-Удэ
Бегун из Петербурга добрался до Улан-Удэ
Общество, 23.09.2020
В столице Бурятии его встретили как почётного гостя  
Певица из Монголии спела про бурятские буузы
Певица из Монголии спела про бурятские буузы
Общество, 23.09.2020
Пользователи после прослушивания песни захотели бежать в буузные
Бурятия оказалась среди худших по экологии
Бурятия оказалась среди худших по экологии
Общество, 23.09.2020
Бурятия заняла 72 место в экологическом рейтинге
Фото с тремя косулями в Иркутской области стало лучшим
Общество, 23.09.2020
Подведены итоги конкурса  «Фотоловушка — живая природа»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^