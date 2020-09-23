В учениях задействовано 573 человека
В Иркутской области проходит комплексное командно-штабное учение по ликвидации последствий ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов.
По замыслу, в городе Усолье-Сибирское на объекте, где хранится более пяти тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, экстренные службы ликвидируют последствия разлива топлива и его возгорания.
- Учения проходят по наихудшему сценарию развития чрезвычайной ситуации, с готовностью к эвакуации местных жителей и оказанием помощи условным пострадавшим. Привлечены все силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для восстановления разрушенных систем жизнеобеспечения и работ по очистке загрязнённой территории от нефтепродуктов. Для мониторинга обстановки используются беспилотные авиационные системы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
В учениях задействовано 573 человека и 151 единица техники.
В Иркутской области находится 99 объектов, где хранятся, транспортируются и отпускаются нефтепродукты.
В Иркутской области устраняют «разлив и возгорание» нефтепродуктов
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