В Иркутской области устраняют «разлив и возгорание» нефтепродуктов

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В учениях задействовано 573 человека



В Иркутской области проходит комплексное командно-штабное учение по ликвидации последствий ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов.



По замыслу, в городе Усолье-Сибирское на объекте, где хранится более пяти тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, экстренные службы ликвидируют последствия разлива топлива и его возгорания.



- Учения проходят по наихудшему сценарию развития чрезвычайной ситуации, с готовностью к эвакуации местных жителей и оказанием помощи условным пострадавшим. Привлечены все силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для восстановления разрушенных систем жизнеобеспечения и работ по очистке загрязнённой территории от нефтепродуктов. Для мониторинга обстановки используются беспилотные авиационные системы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



В учениях задействовано 573 человека и 151 единица техники.



В Иркутской области находится 99 объектов, где хранятся, транспортируются и отпускаются нефтепродукты.





