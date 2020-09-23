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Жители Бурятии восторгаются дворцом Будды Ваджрадхары

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Буддийский храм открылся в выходные. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Жители Бурятии восхищаются единственным в мире дворцом Будды Ваджрадхары - Очирдара Бурханай Ордон, построенным близ села Оронгой в Иволгинском районе. Открытие состоялось в выходные.

Пользователи до сих пор оставляют восторженные комментарии в многочисленных местных пабликах: «Огромную благодарность Буда ламе за его плодотворный труд за возведение такого в мире единственного храма», «Всем огромное спасибо тем, кто принимал участие в строительстве», «Красота», «Сорадуемся», «Сегодня доеду обязательно», «Очень красивый дворец. И день замечательный начинается, и местность очень красивая. Всё красиво и замечательно. Я в восторге», «Прекрасный дворец» и т.д.

Долгожданный дворец построен на месте разрушенного в начале 20 века Янгажинского дацана. Возводили объект на протяжении трёх лет всем миром.

Как сообщал «Байкал-Daily», открытие дворца происходило в два этапа. В субботу, 19 сентября, храм освятили. Также прошло освящение девяти ступ Янгажинского дацана. Мероприятия проходили с 6 утра до 9 вечера. Официальное же открытие дворца Ваджрадхары и ступ прошло в воскресенье, 20 сентября. Здесь прошло подношение мандалы XXIV Пандито Хамбо Ламе Дамбе Аюшееву, выступления артистов и спортивные состязания.


буддизм
 
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