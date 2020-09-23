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С Верхней Берёзовки в Улан-Удэ вывезли грузовик мусора

С Верхней Берёзовки в Улан-Удэ вывезли грузовик мусора
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Убрались пожарные-десантники

Лесной спецназ очистил лес на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ в рамках акции «Зелёная Россия», сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов обменяли спецоборудование для спусков на мешки, грабли и перчатки. С такими наборами они отправились на Верхнюю Берёзовку с намерением очистить лес от мусора.

- Конечно же, Верхняя Березовка считается местом, где можно спокойно отдохнуть и расслабиться, но порой, отдыхающие забывают забирать за собой отходы. Человек поехал в лес, видит – намусорено и теперь ему не стыдно к этому мусору выбросить ещё и свой. Так и получаются свалки, - рассказывает лесной пожарный Владимир Рандин.

Шифер, стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, доски, нитки, банки из-под красок и эмали, консервов, старые шины – это далеко не полный список отходов, которые попали в мешки специалистам. Они нашли даже кучи строительного мусора.

За несколько часов пожарные-десантники собрали целый грузовик мусора.




мусор
 
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