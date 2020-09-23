Убрались пожарные-десантники
Лесной спецназ очистил лес на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ в рамках акции «Зелёная Россия», сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов обменяли спецоборудование для спусков на мешки, грабли и перчатки. С такими наборами они отправились на Верхнюю Берёзовку с намерением очистить лес от мусора.
- Конечно же, Верхняя Березовка считается местом, где можно спокойно отдохнуть и расслабиться, но порой, отдыхающие забывают забирать за собой отходы. Человек поехал в лес, видит – намусорено и теперь ему не стыдно к этому мусору выбросить ещё и свой. Так и получаются свалки, - рассказывает лесной пожарный Владимир Рандин.
Шифер, стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, доски, нитки, банки из-под красок и эмали, консервов, старые шины – это далеко не полный список отходов, которые попали в мешки специалистам. Они нашли даже кучи строительного мусора.
За несколько часов пожарные-десантники собрали целый грузовик мусора.
С Верхней Берёзовки в Улан-Удэ вывезли грузовик мусора
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Убрались пожарные-десантники
Эти результаты исключены из статистики
Учения прошли в Кяхтинском медучилище
Больных коронавирусом школьников оказалось 140
В столице Бурятии его встретили как почётного гостя
Всего таких регионов восемь
Пользователи после прослушивания песни захотели бежать в буузные
Бурятия заняла 72 место в экологическом рейтинге
Подведены итоги конкурса «Фотоловушка — живая природа»
Андрей Рассадин назвал прошедший чемпионат России самым сложным в своей жизни
Ребята отвечали на вопросы о великом озере
Профилактическое мероприятие прошло в Бичурском районе
Максимальная температура воздуха составит +18 градусов
Общество, 22.09.2020
По новому графику самолёты полетят с 27 сентября
Общество, 22.09.2020
Юбилярша проживает в Могочинском районе