Жители Улан-Удэ посоревнуются в чтении бурятских писателей

Онлайн-конкурс проводится на бурятском и русском языках



В Улан-Удэ объявлен онлайн-конкурс «Новое прочтение – Шэнэ уншалга» в рамках Дней бурятского языка. Принять в нём участие могут жители города возрастом 14 лет и старше за исключением специалистов по бурятскому языку и литературе и профессиональных актёров.



На конкурс представляются видео с декламацией отрывка произведения художественной прозы бурятских писателей на бурятском языке и свободный пересказ (интересное изложение) на русском языке, и наоборот. Кроме этого, участнику необходимо вступить в группу ВК центральной городской библиотеки имени И.К. Калашникова и подписаться на её профиль в Инстаграме.



Номинации конкурса:

- бурятский язык (произведение, написанное на бурятском языке);

- русский язык (произведение, написанное на русском языке);

- приз зрительских симпатий (вне зависимости от выбора языка).



Работы принимаются по 20 октября в группе vk.com/bib_kalashnikov через личные сообщения с формой заявки. В Instagram участники выкладывают видео на своей личной странице с хэштэгами #шэнэуншалга и #новоепрочтение (обязателен открытый профиль).



Итоги конкурса будут подведены 26 октября в 15:00 в аккаунте библиотеки имени И.К. Калашникова в Инстаграме в прямом эфире с победителями. Победителей наградят дипломами и ценными призами, участников – благодарственными письмами, сообщает пресс-служба ЦБС.



Возрастное ограничение 12+

