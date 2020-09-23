Эти результаты исключены из статистики
В Иркутской области за сутки коронавирус выявили у 80 человек. Общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 18 586.
При этом из общего числа подтверждённых случаев инфицирования исключён 51 ложноположительный результат, сообщил сегодня оперштаб.
От коронавируса за сутки умер ещё один человек. За всё время от COVID-19 скончались 217 человек. Также 87 больных коронавирусом, причиной смерти которых признаны другие заболевания.
Госпитализировано 756 человек (+10 за сутки). Лечатся амбулаторно ещё 968 пациентов.
За всё время выздоровели 16 558 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 23 сентября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6539 (+66 за сутки).
В Иркутской области зафиксирован 51 ложноположительный случай COVID-19
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