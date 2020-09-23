В Иркутской области после землетрясения проверяют жилой фонд

Власти хотят исследовать сейсмоустойчивость панельных домов 335-й серии



Иркутская область подготовит предложения о вхождении в 2021 году в федеральную программу по обследованию на сейсмоустойчивость домов 335-й серии. Подготовить необходимые материалы для рассмотрения этого вопроса на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности – такое поручение губернатор региона Игорь Кобзев дал сегодня, 23 сентября, на заседании регионального оперативного штаба.



– Мы должны чётко понимать состояние фундаментов и несущих конструкций домов 335 серии, насколько они безопасны в нашем сейсмически активном регионе. Вчера у меня был разговор с главой МЧС, и Евгений Николаевич Зиничев, который также является председателем правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сказал, что поддержит нас по этому вопросу, – сообщил Игорь Кобзев.



Также губернатор намерен инициировать на заседании правительственной комиссии вопрос о создании в Иркутской области дополнительных возможностей для изучения сейсмических событий на территории Приангарья и Бурятии.



На заседании оперштаба обсуждались результаты последствий, вызванных сильным землетрясением, которое произошло на юге и в центре области в ночь на 22 сентября. В каждом из 12 районов, где ощущались подземные толчки, были созданы группы специалистов для обследования жилых домов, социальных и инфраструктурных объектов.



Эпицентр землетрясения находился в Слюдянском районе. Там, по словам мэра Алексея Шульца, за сутки обследовано 849 объектов капитального строительства и 3260 домов в жилом секторе. Визуально выявлены незначительные косметические повреждения, которые не влияют на учебный процесс, в слюдянском детском саду № 12, култукской школе № 7. В Култуке и селе Тельма повреждены печные трубы в 15 частных домах, но обращения граждан продолжают поступать.



В Иркутске комиссии зафиксировали трещины на штукатурке в подъездах двух многоквартирных домов. Ещё в одном МКД, признанном аварийным до сейсмособытия и предназначенном под расселение, осыпалась штукатурка с потолка. Повреждены три печные трубы в доме старой постройки, а в другом – над окном нависла наружная облицовка. Работа по выявлению дефектов, вызванных землетрясением, будет вестись ещё минимум неделю. В городе работает телефон горячей линии 520-112.



В Шелехове, посёлке Чистые Ключи, селе Моты также выявлены незначительные косметические повреждения в двух школах, детском саду и клубе.



В остальных населенных пунктах территорий, где ощущались подземные толчки, каких-либо повреждений в жилых домах и объектах социально-коммунальной сферы не обнаружено. Тем не менее, муниципальные комиссии продолжат обследования. Результаты рассмотрят в начале следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

