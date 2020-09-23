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В Улан-Удэ откроется виртуальный филиал Русского музея

В Улан-Удэ откроется виртуальный филиал Русского музея
Общество,  Фото:pixabay.com
Представительство расположится в художественном музее имени Сампилова

24 сентября в Улан-Удэ состоится открытие первого информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» на территории Бурятии. Переговоры об открытии виртуального филиала велись с 2016 года, а в 2019 году в рамках международного Санкт-Петербургского культурного форума между государственным Русским музеем и республиканским министерством культуры подписано соглашение о намерениях. Представительство Русского музея будет расположено в художественном музее имени Ц.С. Сампилова — одном из филиалов национального музея Бурятии.

В 1947 году Русским музеем были переданы молодому, только что открывшемуся музею Бурят-Монгольскому государственному художественному музею (сейчас музей имени Ц.С. Сампилова) работы известных русских художников XVIII-XIX веков. Так богатая коллекция национального бурятского искусства пополнилась работами Владимира Боровиковского, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, братьев Маковских. В свою очередь работы бурятских художников, вошедшие в коллекцию Русского музея, обогатили представление о самобытности бурятского народа, его культурных, религиозных, бытовых традициях. Теперь, спустя почти семьдесят лет, Русский музей снова участвует в судьбе музея Бурятии, передавая ему медиатеку проекта «Русский музей: виртуальный филиал» – коллекцию цифровых ресурсов Русского музея,

- Художественный музей имени Сампилова – один из старейших музеев региона и единственный художественный музей Бурятии. На сегодня музей —культурный центр Улан-Удэ, точка притяжения для всех, кто ценит интеллектуальный досуг. Цифровые ресурсы Русского музея, посвящённые русскому искусству, станут гармоничным дополнением существующих просветительских проектов и программ художественного музея. Они помогут связать воедино рассказ о двух музейных коллекциях, более полно представить путь развития искусства народов, населяющих нашу многонациональную страну, позволят глубже понять их историю и культуру, – сообщает пресс-служба национального музея РБ.
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