Всего таких регионов восемь
В восьми регионах России наблюдается наиболее динамичный рост заболеваемости коронавирусом, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова.
- Это Севастополь, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ленинградская область, Республика Алтай, Республика Коми, Республика Бурятия, Кемеровская область, — уточнил Чуланов на пресс-конференции.
Как сообщал «Байкал-Daily», по информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 23 сентября зарегистрировано 6539 случаев заражения коронавирусом, из них по Улан-Удэ – 3862. За минувшие сутки выявлено 66 новых больных коронавирусом.
Бурятия в числе регионов с динамичным ростом заболеваемости COVID-19
Общество, Фото:
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