Андрей Рассадин назвал прошедший чемпионат России самым сложным в своей жизни
Спортсмен из Бурятии, мастер спорта международного класса Андрей Рассадин завоевал бронзовую медаль чемпионата России по гиревому спорту, который прошёл в Санкт-Петербурге. Бронзу спортсмен взял в дисциплине двоеборье, где набрал 224 очка, вес гири 32 кг, сообщили во всероссийской федерации гиревого спорта.
Тем самым Андрей Рассадин обеспечил себе путёвку на чемпионат Европы.
Сам он назвал прошедший чемпионат России «самым сложным в своей жизни».
- Нервы были на пределе. Полгода в бессоревновательном режиме! Самая не предсказуемая весовая категория 73 кг. Было очень сложно, но в то же время круто встретиться на главном старте года с топовыми спортсменами этой категории! Все сражались как тигры! – поделился спортсмен на своей странице в Instagram.
Рассадин поблагодарил соперников за «красивую яркую и эмоциональную борьбу».
Гиревик из Бурятии отобрался на чемпионат Европы
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Андрей Рассадин назвал прошедший чемпионат России самым сложным в своей жизни
Ребята отвечали на вопросы о великом озере
Профилактическое мероприятие прошло в Бичурском районе
Максимальная температура воздуха составит +18 градусов
По новому графику самолёты полетят с 27 сентября
Юбилярша проживает в Могочинском районе
Тактико-специальные учения пройдут на полигоне «Онохой»
В регионе чествуют юбиляров семейной жизни
Обитатель «Музейного дворика» получит имя в честь местности в Иволгинском районе
Девятиклассница из Кабанского района победила во всероссийском конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей»
Также Сергею Леонову вручили почётную грамоту министра обороны РФ
Мероприятие состоится в первой половине октября
Жительница Заиграевского района принимала поздравления в минувшее воскресенье
Холодное водоснабжение было нарушено в главном корпусе районной больницы
Следующим этапом для них станет чемпионат Европы