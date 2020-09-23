Гиревик из Бурятии отобрался на чемпионат Европы

Андрей Рассадин назвал прошедший чемпионат России самым сложным в своей жизни



Спортсмен из Бурятии, мастер спорта международного класса Андрей Рассадин завоевал бронзовую медаль чемпионата России по гиревому спорту, который прошёл в Санкт-Петербурге. Бронзу спортсмен взял в дисциплине двоеборье, где набрал 224 очка, вес гири 32 кг, сообщили во всероссийской федерации гиревого спорта.



Тем самым Андрей Рассадин обеспечил себе путёвку на чемпионат Европы.



Сам он назвал прошедший чемпионат России «самым сложным в своей жизни».



- Нервы были на пределе. Полгода в бессоревновательном режиме! Самая не предсказуемая весовая категория 73 кг. Было очень сложно, но в то же время круто встретиться на главном старте года с топовыми спортсменами этой категории! Все сражались как тигры! – поделился спортсмен на своей странице в Instagram.



Рассадин поблагодарил соперников за «красивую яркую и эмоциональную борьбу».









