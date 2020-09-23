Ребята отвечали на вопросы о великом озере
С учащимися Экспериментального лицея «Научно-образовательный комплекс» в Усть-Илимске проведена интеллектуальная игра в рамках празднования «Дня Байкала». Мероприятие проведено по аналогии с познавательной ТВ-передачей «Своя игра».
Ребятам предстояло ответить на 16 вопросов по 4 темам: «Байкал в цифрах», «Байкал-рекордсмен», «Байкал и география», «Кто в Байкале живёт?». За каждый правильный ответ команде присуждались баллы согласно категориям.
Дети в процессе игры продемонстрировали свои знания о Байкале, проявили эрудицию и смекалку. По результатам эко-мероприятия победителям и самым активным участникам сотрудниками прокуратуры вручён нагрудный знак «Юный защитник природы».
С учётом того, что эта форма эко-урока вызвала интерес у ребят и получила положительные отклики аппаратом межрегиональной прокуратуры созданная презентация распространена среди всех межрайонных прокуратур для использования в работе, сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
В Иркутской области школьники сыграли в «Свою игру» о Байкале
Общество, Фото:
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