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В Бурятии посетили осуждённых матерей-одиночек и инвалидов

В Бурятии посетили осуждённых матерей-одиночек и инвалидов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Профилактическое мероприятие прошло в Бичурском районе

Сотрудники филиала по Бичурскому району уголовно-исправительной инспекции (УИИ) УФСИН России по Бурятии провели профилактическое мероприятие.

Они посетили женщин с отсрочкой отбывания наказания, являющихся матерями-одиночками, а также осуждённых-инвалидов, состоящих на учёте в инспекции.

При содействии отдела социальной защиты населения по Бичурскому району они оказали социальную помощь, вручили продуктовые наборы и канцелярские принадлежности, сообщили в пресс-службе ведомства.
УФСИН
 
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