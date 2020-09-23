Профилактическое мероприятие прошло в Бичурском районе
Сотрудники филиала по Бичурскому району уголовно-исправительной инспекции (УИИ) УФСИН России по Бурятии провели профилактическое мероприятие.
Они посетили женщин с отсрочкой отбывания наказания, являющихся матерями-одиночками, а также осуждённых-инвалидов, состоящих на учёте в инспекции.
При содействии отдела социальной защиты населения по Бичурскому району они оказали социальную помощь, вручили продуктовые наборы и канцелярские принадлежности, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Бурятии посетили осуждённых матерей-одиночек и инвалидов
Общество, Фото:
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