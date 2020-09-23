В Бурятии посетили осуждённых матерей-одиночек и инвалидов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Профилактическое мероприятие прошло в Бичурском районе



Сотрудники филиала по Бичурскому району уголовно-исправительной инспекции (УИИ) УФСИН России по Бурятии провели профилактическое мероприятие.



Они посетили женщин с отсрочкой отбывания наказания, являющихся матерями-одиночками, а также осуждённых-инвалидов, состоящих на учёте в инспекции.



При содействии отдела социальной защиты населения по Бичурскому району они оказали социальную помощь, вручили продуктовые наборы и канцелярские принадлежности, сообщили в пресс-службе ведомства.

