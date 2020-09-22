Верховный суд Бурятии изменил странный приговор райсуда

Необычное смягчающее обстоятельство в деле алиментщика нашёл райсуд



Решением районного суда житель Бурятии был признан виновным в неуплате алиментов. Мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление, но в течение длительного времени он не платил на содержание трёх несовершеннолетних детей.



Тогда было возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.



Однако, в качестве смягчающих обстоятельств суд учёл у него наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей. Как раз тех, которым он не выплачивает алименты.



Прокурор, не согласившись с приговором суда, посчитал назначенное наказание чрезмерно мягким. Он просил приговор изменить, назначенное наказание усилить.



- Суд апелляционной инстанции признал обоснованными доводы апелляционного представления. Суд первой инстанции не учёл положения закона, в силу которых в качестве смягчающего наказание признаётся наличие малолетнего ребёнка при условии, что виновный принимает участие в его воспитании, материальном содержании, и преступление осуждённым не совершено в отношении этого ребёнка, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Приговор был изменён. Наказание усилено до 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

