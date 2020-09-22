В Бурятии выберут лучшие юмористические видеоролики

На конкурс поступило более 60 заявок



Завершился приём заявок первого республиканского конкурса юмористических видеороликов на бурятском языке «Энеэлдэе!». Поступило более 60 конкурсных работ в четырёх номинациях: «Энеэлдэе!» («Посмеемся!»), «Нютагайм һонинууд» («Новости»), «Хүхюу хонхо» («Веселый звонок»), «Зар тунхаг» («Реклама»).



Участвуют в конкурсе народные театры республики: курумканский, кижингинский, кыренский, усть-эгитуйский, образцовая театральная студия «Шэнэ үе» Джидинского района. Поступили заявки из северных районов Бурятии и соседних регионов: Усть-Ордынского автономного округа Иркутской области и Забайкальского края.



Лауреатов и призёров конкурса определит жюри. Зрители выберут своего победителя – обладателя приза зрительских симпатий. Голосование пройдёт на сайте министерства культуры Бурятии в разделе «Голосование». Сроки голосования с 24 сентября по 5 октября.



Награждение победителей и показ лучших роликов состоится на праздничном концерте в День бурятского языка в октябре. Победитель получит приз 20 000 рублей, сообщили в республиканском центре народного творчества.





