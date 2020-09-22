В Бурятии наградили выпускника института ФСИН

Он был участником всероссийской акции «Живая история»
В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ в в торжественной обстановке вручили благодарственное письмо выпускнику Кузбасского института ФСИН России Сергею Дармаеву.
Будучи студентом, Сергей Дармаев принял участие во всероссийской акции информационного центра ФСИН России «Живая история» с видеороликом на стихотворение «У войны не женское лицо».
- Видеоролик получил высокую оценку информационного центра, как одна из лучших работ среди образовательных организаций ФСИН России, посвящённых героям Великой Отечественной войны, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
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