В Бурятии наградили выпускника института ФСИН

- Видеоролик получил высокую оценку информационного центра, как одна из лучших работ среди образовательных организаций ФСИН России, посвящённых героям Великой Отечественной войны, - сообщили в УФСИН по Бурятии.







<br />

В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ в в торжественной обстановке вручили благодарственное письмо выпускнику Кузбасского института ФСИН России Сергею Дармаеву.Будучи студентом, Сергей Дармаев принял участие во всероссийской акции информационного центра ФСИН России «Живая история» с видеороликом на стихотворение «У войны не женское лицо».