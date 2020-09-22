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В Улан-Удэ Русдрам готовит комедию о шведской семье

В Улан-Удэ Русдрам готовит комедию о шведской семье
Общество,  Фото:Александра Данилова
Автором спектакля стал Сергей Левицкий

18 сентября в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева прошёл технический совет, посвящённый спектаклю под названием «Шведская семья» профессора Густафа». Режиссёр, художник и автор Сергей Левицкий представил цехам театра свой замысел, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.

Премьера комедии «Шведская семья» профессора Густафа» запланирована на ноябрь этого года. Это история одной шведской семьи, в которой главе семейства, профессору океанологии, приходится мириться с не совсем адекватными родственниками и друзьями. На пороге грандиозного научного открытия у героя рушится семья: жена давно охладела к нему и не испытывает прежних чувств, сын не признает отцовский авторитет, теща терроризирует своими несуществующими болезнями, а дочь обвиняет его во всех своих бедах. В водовороте смешных и трагических ситуаций проходит жизнь Густафа, которую он тратит на то, чтобы всех сделать счастливыми, забывая о самом себе.

Стоит отметить, что пьеса рождается в процессе репетиций – здесь и сейчас. Авторы текста: режиссёр Сергей Левицкий и занятые в спектакле актеры.

– Впервые я принял такое авантюрное и рискованное решение – сочинить спектакль в формате, что называется, «workinprogress», то есть в процессе репетиций. Есть канва, есть придуманная история, но детально – диалоги, персонажей мы прорабатываем уже в работе. Это обусловлено тем, что я прочитал множество комедийных пьес, и одни – это банальные комедии положений, где юмор высекается из тривиальных ситуаций. Этого хотелось избежать. А другие, уровнем выше, но они больше подходят камерному пространству. А мне хотелось сделать комедию на большой зал, – рассказывает Сергей Левицкий.

В спектакле будет занята новая актриса театра Наталья Березина. Она окончила Саратовский театральный институт в 2018 году (мастер курса Г.А.Аредаков). Во время учёбы была занята в репертуарных спектаклях Саратовского академического театра драмы им. Слонова, а также работала в Омском драматическом театре «Галёрка», приняла участие в XIV Международной фестивале-школе современного искусства «Территория».

– Я хочу быть частью такой классной команды и такого яркого, интересного репертуара, какой сейчас предлагает театр Бестужева. Плюс, по удивительной случайности, Улан-Удэ – малая родина моего мастера Григория Анисимовича Аредакова. Так что, можно сказать, передаю от него привет этой земле! Я верю, что в жизни всё неслучайно и к лучшему. Всё происходит тогда, когда нужно, и для чего-то. Поэтому я счастлива быть здесь и сейчас, – говорит новая актриса Наталья Березина.

спектакль Русский драмтеатр
 
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