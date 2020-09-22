В Бурятии пройдёт межрегиональный фестиваль малых народов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В творческом мероприятии примут участие коренные народности Севера, Сибири и Дальнего Востока



Межрегиональный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники» пройдёт с 24 по 27 сентября в Бурятии. Забайкалье примет участие в проекте.



Одним из ярких моментов фестиваля станет дефиле этнических костюмов «Аргиш Фэшн», на котором будет продемонстрирован свадебный костюм эвенков, предоставленный этнографическим социокультурным центром села Тунгокочен Тунгокоченского района.



Кроме того, специалисты отдела традиционной культуры учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкальского края примут участие в работе круглого стола. Встреча пройдёт в рамках творческой лаборатории «Этнокультурные традиции: преемственность поколений».



Также в рамках фестиваля состоится выставка декоративно-прикладного искусства, пройдут мастер-классы по традиционной нивхской вышивке, изготовлению манков и сувенирных кукол, также будет организован танцевальный флешмоб по эвенкийскому танцу «Одёра». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

