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Завершились съёмки продолжения бурятского фильма «Головар»

Завершились съёмки продолжения бурятского фильма «Головар»
Общество, 
Радостной новостью поделился режиссёр Юрий Ботоев

Съёмки бурятского фильма «Голосвар-2. Струна» окончены. Об этом сообщил режиссёр картины Юрий Ботоев на своей странице в Facebook.

- 84 съёмочных дня полных приключений, поездок по стране. Много эмоций, нервов, радости и финальный аккорд вместе с молодой и талантливой группой из Улан-Удэ «Тотем». Говорим всем, кто участвовал, помогал большое СПАСИБО. А это по нашим скромным подсчётам почти 500 человек. И всем зрителям, кто болеет за нас всем сердцем, - поделился Юрий Ботоев.

Этот фильм стал продолжением криминальной драмы «Головар», который вышел на экраны в 2018 году. Тогда у фильма, как говорили сами артисты, не было завершённости.

По сюжету нового фильма, молодой московский музыкант приезжает в Улан-Удэ, чтобы разобраться в странной истории гибели своего друга Виктора Вершинина, с которым они планировали провести музыкальный фестиваль. Неожиданно важную роль во всех событиях начинает играть раритетная гитара Виктора Цоя, на которой он играл в кочегарке «Камчатка» в Ленинграде во второй половине 80-х годов.


Создатели фильма надеются, что интерес ко второй части будет не меньшим, чем к первой. К съёмкам фильма «Головар-2. Струна» привлечены актёры московских театров и других городов России. Сейчас продолжается работа над фильмом: съёмки, монтаж и озвучка.

Кроме этого, в фильме задействованы полюбившиеся актёры из бурятского фильма «Чайник» Сергей Цыренов (Штырь) и Юрий Редикальцев (Фикса)

Ожидается, что фильм выйдет на экраны весной 2021 года.

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