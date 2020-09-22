Завершились съёмки продолжения бурятского фильма «Головар»

По сюжету нового фильма, молодой московский музыкант приезжает в Улан-Удэ, чтобы разобраться в странной истории гибели своего друга Виктора Вершинина, с которым они планировали провести музыкальный фестиваль. Неожиданно важную роль во всех событиях начинает играть раритетная гитара Виктора Цоя, на которой он играл в кочегарке «Камчатка» в Ленинграде во второй половине 80-х годов.







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