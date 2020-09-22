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В Бурятии создали «Ступу Фаберже»

В Бурятии создали «Ступу Фаберже»
Общество, 
Необычное изделие представил ювелир Александр Чинбат

В Бурятии на празднике XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова показали уникальную работу «Ступа Фаберже». Работу выполнил известный ювелир Александр Чинбат.

Произведение сделано наподобие яйца Фаберже, но внутри находится модель буддийской ступы.


Изделие представили в рамках фестиваля духовной и материальной культуры «Подношение десяти драгоценностей». Здесь мастера со всей республики творческими подношениями выразили почёт и уважение духовному учителю и получили его благословление.

Пользователи остались в полном восторге от «Ступы Фаберже»: «Очень оригинально! Буряты как творческие люди ещё не развернулись как следует. Эх нам бы лень победить, а талантливых много встречаю», «Очень красиво», «Как классно!!! Обожаю чудесные внутренние решения этих самых яиц Фаберже, но что так можно придумать и сделать с буддийским содержанием, просто чудо и восторг!», «Очень красивая ступа. Её впору изваять в виде настоящей ступы, прекрасное подношение», «Очень красиво! Еще и дракончики есть. Золотые руки у мастера» и т.д.

Справка:

Яйца Фаберже — серия ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже. Серия создавалась в 1885 - 1917 гг. для российской императорской семьи и частных покупателей. Всего известно о создании 71 экземпляра, из которых императорскими являются 54.

Словосочетание «Яйца Фаберже» стало синонимом роскоши и эмблемой богатства императорского дома и дореволюционной России. А также названием вида ювелирных изделий в виде яиц с сюрпризами и одним из символов России.
буддизм ювелирные изделия
 
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