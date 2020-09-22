По новому графику самолёты полетят с 27 сентября
Субсидируемый рейс Улан-Удэ — Чита станет ежедневным с 27 сентября. Ранее авиарейс авиакомпании «СиЛА» выполнялся 4 раза в неделю.
Билет на рейс уже можно приобрести непосредственно в авиакомпании, в авиакассах и на специализированных сайтах. Цена достигнет порядка 3,3 тысячи рублей.
В августе возможность оказания федеральной поддержки распространилась ещё на ряд межрегиональных авиамаршрутов внутри России. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Среди новых 138 маршрутов и направление Улан-Удэ – Чита.
Напомним, что федеральная субсидия даёт возможность снизить цены на билеты за счёт применения фиксированного специального тарифа, размеры которого существенно ниже коммерческих тарифов на прочих несубсидируемых рейсах. Специальный тариф применяется ко всем категориям граждан на 100% пассажирской ёмкости самолета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Авиасообщение между Улан-Удэ и Читой станет ежедневным
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