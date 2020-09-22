Полицейские и общественники раздали водителям тематические листовки
На севере Бурятии сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителем Общественного совета при районном отделе полиции Дмитрием Игнатович и командиром добровольческого центра «Делай добро» Иваном Воробьевым провели акцию «Трезвый водитель». Общественники напомнили автомобилистам о недопустимости управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Автоинспекторы отметили, что кроме административной ответственности, «пьяная» поездка влечет и уголовную - в случае повторного нарушения. Однако самое страшное, к чему может привести управление транспортом в нетрезвом виде – это дорожно-транспортное происшествие, при этом зачастую с тяжкими последствиями.
Иван Воробьев и Дмитрий Игнатович призвали водителей оставаться трезвыми не только за рулем автомобиля, но и в целом вести здоровый образ жизни. Они раздали тематические листовки и призвали проявлять бдительность к нарушителям порядка на дорогах и сообщать о них в полицию, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
На севере Бурятии прошла акция «Трезвый водитель»
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