На севере Бурятии прошла акция «Трезвый водитель»

Полицейские и общественники раздали водителям тематические листовки



На севере Бурятии сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителем Общественного совета при районном отделе полиции Дмитрием Игнатович и командиром добровольческого центра «Делай добро» Иваном Воробьевым провели акцию «Трезвый водитель». Общественники напомнили автомобилистам о недопустимости управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.



Автоинспекторы отметили, что кроме административной ответственности, «пьяная» поездка влечет и уголовную - в случае повторного нарушения. Однако самое страшное, к чему может привести управление транспортом в нетрезвом виде – это дорожно-транспортное происшествие, при этом зачастую с тяжкими последствиями.



Иван Воробьев и Дмитрий Игнатович призвали водителей оставаться трезвыми не только за рулем автомобиля, но и в целом вести здоровый образ жизни. Они раздали тематические листовки и призвали проявлять бдительность к нарушителям порядка на дорогах и сообщать о них в полицию, сообщили в УГИБДД по Бурятии.





