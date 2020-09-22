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В Бурятии отработают ликвидацию последствий радиационного заражения

В Бурятии отработают ликвидацию последствий радиационного заражения
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Тактико-специальные учения пройдут на полигоне «Онохой»

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа в Бурятии приступили к проведению тактико-специального учения на полигоне «Онохой». Военнослужащие отработают ликвидацию последствий применения условным противником оружия массового поражения.

Специалисты РХБ защиты проведут оценку радиационной обстановки на условно заражённых объектах, возьмут пробы условно зараженного грунта, произведут поиск радиоактивных источников на местности и на технике, определят и идентифицируют отравляющие вещества в воздухе.

В ходе первого этапа учения военнослужащие выполнили учебную дезактивацию источников радиационной и химической опасности с последующей обработкой личного состава и обеззараживанием местности.

Аэрозольные подразделения специальными средствами и растворами провели обработку пунктов управления и военной техники для противодействия высокоточному оружию.

Всего к учению привлечено более 300 военнослужащих и задействовано свыше 80 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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