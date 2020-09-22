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Уроженец Заиграевского района стал вице-президентом федерации гиревого спорта России

Уроженец Заиграевского района стал вице-президентом федерации гиревого спорта России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Также Сергею Леонову вручили почётную грамоту министра обороны РФ

Президент федерации гиревого спорта Бурятии Сергей Леонов был избран вице-президентом всероссийской федерации гиревого спорта России. Кандидатуры в состав нового президиума федерации были согласованы на отчётно-выборной конференции федерации 21 сентября в Санкт-Петербурге.

Кроме этого, Сергею Леонову была вручена почётная грамота министра обороны Российской Федерации за оказание содействия в решении задач, возложенных на вооруженные силы РФ. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.

Напомним, что на днях призёрами чемпионата России по гиревому спорту стали спортсмены из Бурятии Василий Недорезов и Андрей Рассадин. В первенстве страны победу одержал Сергей Каргин.
гиревой спорт спорт Бурятия
 
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