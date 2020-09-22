Также Сергею Леонову вручили почётную грамоту министра обороны РФ
Президент федерации гиревого спорта Бурятии Сергей Леонов был избран вице-президентом всероссийской федерации гиревого спорта России. Кандидатуры в состав нового президиума федерации были согласованы на отчётно-выборной конференции федерации 21 сентября в Санкт-Петербурге.
Кроме этого, Сергею Леонову была вручена почётная грамота министра обороны Российской Федерации за оказание содействия в решении задач, возложенных на вооруженные силы РФ. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
Напомним, что на днях призёрами чемпионата России по гиревому спорту стали спортсмены из Бурятии Василий Недорезов и Андрей Рассадин. В первенстве страны победу одержал Сергей Каргин.
Уроженец Заиграевского района стал вице-президентом федерации гиревого спорта России
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